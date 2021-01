Lo scorso weekend è stato leggendario per la Royal Family inglese: la regina Elisabetta II e il principe Filippo hanno finalmente ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Ora dovranno aspettare 21 giorni per la seconda dose, così da rendere efficace l'antidoto e da poter tornare alla loro vita "normale". È dallo scorso marzo che è stato attuato un vero e proprio piano per salvare la sovrana ma ora pare che presto potrà dire addio all'isolamento cautelativo a cui è stata costretta. In molti credevano che al termine di questo periodo difficile e stressante avrebbe abbandonato il trono, lasciando spazio ai suoi eredi più giovani, ma a quanto pare continua a essere più in forma che mai. Nel momento in cui le verrà dato il permesso di abbandonare Windsor, infatti, la monarca ha intenzione di tornare a Buckingham Palace, dove prenderà parte a tutti gli eventi pubblici in programma, primo tra tutti quello che segnerà il rientro in Gran Bretagna di Harry e Meghan.

Il Trooping the Colour 2021 si farà

La regina Elisabetta II sembra vedere la tanto agognata "luce in fondo al tunnel": il 9 gennaio ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus e ha già annunciato di essere pronta per tornare al lavoro. Tutti coloro che credevano nel suo pre-pensionamento rimarranno sorpresi nell'apprendere che dopo la pandemia non si ritirerà ma che, anzi, ricomincerà ad apparire in pubblico. Piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla pigrizia e dalla tristezza, ha usato questo periodo di isolamento per "ricaricarsi" e per curare nei minimi dettagli i suoi impegni pubblici futuri. Secondo quanto comunicato dal DailyMail, la prima apparizione ufficiale sarà al Trooping the Colour del prossimo giugno, evento annuale che, dopo essere stato annullato nel 2020, festeggerà i suoi 95 anni.

Harry e Meghan torneranno in UK per i 95 anni della regina

Il Trooping the Colour 2021 non segnerà solo il ritorno in pubblico della regina dopo la pandemia, probabilmente coinciderà anche con il rientro in patria del principe Harry e Meghan Markle. Stando ad alcune indiscrezioni diffuse dai tabloid britannici, i Sussex, che nel corso dell'anno dovrebbero ricevere la visita dei cognati Kate e William, vorrebbero approfittare di questo evento di famiglia per lasciare temporaneamente la California. Torneranno in Inghilterra sia per festeggiare la regina che per negoziare un nuovo accordo post-Megxit. Al momento l'appuntamento è fissato al 12 giugno, ovvero 2 giorni dopo il centesimo compleanno del principe Filippo, anche se non si escludono inconvenienti. Insomma, il 2021 sembra essere ricco di novità per i Royals, la speranza è che gli scandali e le preoccupazioni che hanno contraddistinto l'ultimo "annus horribilus della monarchia" siano finalmente terminate.