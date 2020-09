Meghan Markle ha dato una svolta drastica alla sua vita quando ha detto addio alla Royal Family inglese. Non solo si è lasciata alle spalle le rigide regole dell'etichetta, si è anche trasferita in America con il marito Harry e ha "riabbracciato" la sua più grande passione, la recitazione. Solo di recente, però, è tornata realmente a lavorare nel mondo dello spettacolo e, dopo essere apparsa in tv in camicia marrone e tacchi a spillo, è stata ospitata ad America's Got Talent. Si è cimentata con il canto ma la cosa particolare è che ha rivelato una delle stanze dell'enorme villa che ha comprato da poco a Santa Barbara. L'abitazione viene chiamata The Chateau, conta 9 camere da letto e 16 bagni e ha un arredamento davvero lussuoso come dimostrano i dettagli che si sono visti in video durante l'ultima apparizione televisiva dell'ex principessa.

1. Vaso di ortensie verdi

Sul lato sinistro alle spalle di Meghan Markle c'è un enorme bouquet di ortensie che sembrano essere appena colte. La principessa è sempre stata una fan dei fiori freschi e a quanto pare nella sua nuova casa non riesce a farne a meno.

2. Candele profumate

Alle spalle di Meghan ci sono anche delle grosse candele bianche, tra loro c'è anche una variante firmata Diptyque Tubereuse da 47 sterline, ovvero poco più di 50 euro, il cui profumo è sensuale, generoso e succulento. Le altre, invece, sono state collocate in alcuni candelabri antichi e, considerando che hanno tutte un'altezza differente, è chiaro che la Duchessa le usa regolarmente.

3. Stampe in bianco e nero

Sul muro ci sono anche tre grosse stampe in bianco e nero, sembrano essere delle opere d'arte contemporanea, anche se per il momento non si conosce chi è che le ha firmate. Di certo, però, l'ex Duchessa non avrà lasciato nulla al caso e avrà puntato su qualcosa di iper sofisticato e lussuoso.

4. Cuscini abbinati

Sull'enorme divano bianco ci sono moltissimi cuscini, tutti abbinati tra di loro, dunque decorati con strisce in bianco e nero. Nonostante abbiano dei cani in casa, Harry e Meghan hanno scelto dei colori chiarissimi, probabilmente perché ci sono delle stanze "vietate" ai cuccioli.

5. Ciotole decorative

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno sistemato ad arte i libri in giro per il soggiorno ma alcuni di loro sono diventati un elemento di design. In che modo? Sono stati usati come supporto per alcune ciotole decorative sui toni del nero.

6. Libri di design

Tra i libri poggiati sulle mensole ce n'è uno con la copertina rigida chiamato "Wood And Iron: Industrial Interiors". Di cosa parla? Offre una guida completa a coloro che desiderano decorare la propria casa con uno stile industriale, presentando i nomi più influenti del settore e i progetti a cui ispirarsi.

7. Libri di fotografia e quelli che celebrano le donne di successo

Meghan ed Harry sono appassionati di fotografia e lo hanno dimostrato anche con un libro conservato nel salone, ovvero "Profiles" di Marc Hom, che presenta scatti di star come cui Angelina Jolie e David Beckham. Sulla libreria c'è anche "The Black Godfather", la storia di un afroamericano diventato un pianista e un compositore di successo.