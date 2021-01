È ormai passato un anno da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio alla Royal Family, trasferendosi con il figlio Archie negli Stati Uniti, ma, nonostante i tentativi di riavvicinamento, pare che la rottura con i Windsor sia arrivata a un punto di non ritorno. Durante le ultime feste di Natale i Sussex avevano inviato dei dolci regali ai principini di casa Cambridge e, anche se Kate ha ricambiato con un tantino di ritardo, è stato lo stesso un importante gesto simbolico. Lo stesso trattamento, però, non è stato riservato al principe Carlo, dal quale il secondogenito "ribelle" sarebbe sempre più distante. L'ultima decisione presa da Harry lo avrebbe dimostrato, lasciando senza parole tutti i sudditi della nota famiglia reale.

Sul sito Archwell ci sono le foto dei Sussex con le loro mamme

Archwell, la fondazione benefica creata da Harry e Meghan negli ultimi mesi, è diventata una realtà ed è stata inaugurata con un sito ad hoc. Nella pagina di apertura sono state postate delle foto dei Sussex in versione bambini in compagnia delle loro mamme Lady Diana e Doria Ragland ma dei papà non c'è nessuna traccia. Se per la Duchessa la cosa non sorprende troppo, visto il suo rapporto conflittuale con il padre Thomas, per Harry il discorso è differente. Secondo gli esperti reali si tratterebbe di un torto gratuito con il quale il principe avrebbe voluto mandare un messaggio preciso a papà Carlo, sottintendendo così la crescente freddezza nei suoi confronti. Phil Dampier, autore del libro "Royally Suited: Harry and Meghan in their own words", ha infatti spiegato: "Non so quale sia il rapporto di Harry con suo padre in questo momento, ma sono sicuro che Carlo è molto triste di vedere così poco suo figlio e, ovviamente, il nipotino Archie, che sta crescendo negli Stati Uniti lontano dalla famiglia reale".

Perché non c'è nessuna traccia del principe Carlo

Il motivo per cui Harry avrebbe voluto citare solo la mamma sul sito della fondazione? Se i malpensanti hanno subito associato la cosa a dei presunti screzi con i Royals, visto anche il rapporto sempre più stretto del principe con David Foster, i più clementi hanno pensato a un semplice gesto di solidarietà nei confronti di Meghan, ormai lontana anni luce dal padre. Se avesse parlato o fatto riferimento a papà Carlo, dunque, Harry non avrebbe fatto altro che accentuare le differenze tra la sua famiglia e quella della moglie. Quale sarà la verità? Per il momento i diretti interessati hanno preferito non intervenire pubblicamente ma, considerando la loro distanza dai riflettori, difficilmente lo faranno in futuro.