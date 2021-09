Il principe Don Jaime di Borbone sposa Lady Charlotte: per lei tiara di diamanti e corpetto di pizzo Sabato 25 settembre è stato celebrato un royal wedding: il matrimonio tra Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte. La coppia ha pronunciato il fatidico sì presso il Duomo di Monreale, in Sicilia. Dopo il rito religioso si sono spostati coi circa 200 invitati a Palermo per un’elegante cocktail party seguito da cena.

A cura di Giusy Dente

Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte, Instagram @alltheroyalsoftheworld

Settembre, mese di royal wedding. Prima è stata la volta della principessa Maria Anunciata del Liechtenstein, figlia del fratello minore del principe regnante, che ha sposato l’imprenditore italiano Emanuele Musini. Poi è convolato a nozze James Middleton, il fratello di Kate, che ha detto di sì a Alizée Thevenet. Sabato 25 settembre, invece, è stato celebrato il matrimonio tra Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte.

Royal wedding in Sicilia

Don Jaime di Borbone è il primogenito dei sette figli di Pietro di Borbone e Donna Sofia Landaluce y Melgarejo. Il principe è diretto discendente di Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie. Il 27enne ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un master in Economia aziendale, dal 2018 lavora nel settore finanziario. Ha sposato nel Duomo di Monreale (vicino Palermo) la nobile scozzese Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune. La 28enne è la figlia minore del sedicesimo conte di Lindsay: laureata a Oxford, attualmente lavora alla Citibank di Londra.

Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte, Instagram @alltheroyalsoftheworld

Il matrimonio si è svolto dinanzi a circa 200 selezionatissimi ospiti (chiaramente muniti di mascherine e green pass), quasi tutti provenienti da famiglie nobili e illustri di tutt'Europa: cerimonia molto elegante, che ha visto accorrere anche molti curiosi. Dopo il rito religioso, celebrato dal cardinal Gerhard Ludwig Müller, gli invitati si sono spostati a Palermo per una festa in grande stile: prima cocktail nei giardini di Palazzo Reale (al tempo residenza dei Borbone) e poi cena a Palazzo Mazzarino.

Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte, Instagram @alltheroyalsoftheworld

La sposa è arrivata in Chiesa a bordo di una carrozza trainata da quattro cavalli bianchi. Ha indossato un abito bianco con corpetto di pizzo; sul capo una tiara di perle e diamanti, gioiello appartenuto all’arciduchessa María Ana d’Austria. All’altare l’ha accompagnata il padre, il politico James Randolph Lindesay-Bethune, che per l’occasione ha sfoggiato un gilet tartan verde e grigio, omaggio alla Scozia e ai colori della famiglia.

Don Jaime di Borbone e Lady Charlotte, Instagram @theroyalenthusiast

Fino a questo momento Don Jaime era uno degli scapoli d'oro più corteggiati e ambiti dalle nobil donne, ma ormai è ufficialmente fuori dai giochi! Lui e l'ormai moglie sono una coppia molto riservata, sin dal loro primo incontro hanno mantenuto i dettagli della loro privata al di fuori di qualunque pettegolezzo. E al di fuori dei social, di cui non sembrano essere grandi fan, visto che non possiedono neppure un account Instagram. E non a caso, all'interno del Duomo è fatto vietato a tutti i presenti l'uso degli smartphone, per scattare foto da pubblicare online. Nessun viaggio di nozze in mete esotiche o lontane per la coppia, che ha scelto di concedersi un tour tutto italiano, tra Campania e Sicilia.