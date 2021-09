Il matrimonio reale di James Middleton: tra gli invitati c’erano i principini George, Charlotte e Louis James Middleton, il fratello di Kate, lo scorso weekend ha sposato Alizée Thevenet. Il matrimonio è stato celebrato in Provenza e tra gli invitati non potevano che esserci i Cambridge. La cosa che in pochi sanno è che anche i principini sono volati in Francia con i loro genitori.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato davvero emozionante per la famiglia Middleton: James, il fratello di Kate e Pippa, si è sposato con Alizée Thevenet, coronando così il suo sogno d'amore dopo quasi 2 anni di attesa. A causa della pandemia, infatti, i due erano stati costretti a rivedere i loro piani, rimandando il fatidico sì a un momento in cui la situazioni contagi sarebbe diventata più gestibile. Alla fine quel giorno è finalmente arrivato ed è stato più romantico che mai. Certo, la cerimonia è stata celebrata in forma blindatissima, dunque non si conoscono molti dettagli, ma i tabloid hanno scoperto che tra gli invitati c'erano anche i Cambridge, principini compresi.

Dove si è sposato James Middleton

Del matrimonio di James Middleton esiste solo una foto ed è quella che lo mostra dopo il fatidico sì con un look coordinato a quello della moglie Alizée. A diversi giorni dalla cerimonia sono emerse alcune indiscrezioni sui festeggiamenti. A detta del DailyMail, il ricevimento sarebbe stato da sogno ma davvero molto intimo: gli sposi avrebbero pronunciato il fatidico sì a Bormes-les-Mimosas, in Provenza, per la precisione a Chateau Leoube, il lussuoso castello di proprietà del miliardario britannico Anthony Bamford. A celebrare il lieto evento con loro, solo 50 invitati selezionatissimi, tra i quali non si può fare a meno di annoverare i Cambridge.

La famiglia Cambridge è volata in Provenza

La cosa che in pochi si aspettavano è che Kate e William avrebbero portato con loro anche i principini. Nonostante George e Charlotte abbiano ricominciato la scuola, lo scorso weekend la famiglia Cambridge al completo sarebbe volata in Provenza, facendo prendere una "pausa" dagli studi ai piccoli pur di celebrare il traguardo raggiunto dallo zio James. Al loro fianco, anche il piccolo Louis che, a differenza dei fratellini, non ha ancora cominciato la scuola. Brindisi, giochi all'aria aperta, vino, panorami da sogno e invitati reali: il matrimonio di James Middleton sarebbe stato letteralmente perfetto