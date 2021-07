in foto: Shakira, Cannes 2012

Ci siamo passate tutte: andare dal parrucchiere per un cambio look e rimanere deluse dal risultato finale! Anche a Lizzo è successo: la rapper di recente ha divertito i follower mostrando la sua reazione una volta vista allo specchio la nuova acconciatura, facendo capire di essersi pentita di aver detto addio alla lunga chioma a vantaggio di un caschetto. Anche Shakira ha rivelato di aver odiato sin da subito un taglio di capelli realizzato alcuni anni fa per un'occasione molto importante, difatti non lo ha mai più riproposto da quel momento in poi!

Shakira ama i capelli lunghi

La cantante nel corso della sua carriera ha ammaliato i suoi fan con tanti hair look diversi. La sua chioma naturale in realtà è più scura di quella che abitualmente le abbiamo visto sfoggiare, dal biondo platino al biondo cenere alla calda tonalità miele. Ma si è cimentata anche con il nero, il castano e il rosso! Anzi, proprio di recente ha fatto un salto indietro nel tempo tornando al look degli esordi, in una nuance total red che ha lasciato i fan senza parole. La 44enne è una fiera sostenitrice del curly power e ha sempre sfoggiato i suoi capelli mossi con orgoglio, optando pochissime volte per il liscio. Così come ha sempre preferito le lunghezze maxi. Anche in questo caso, però, è stata capace di osare: il caschetto nero con frangia nel video di Rabiosa (2010) per esempio o quello del 2011, di cui si è pentita subito dopo averlo fatto!

in foto: Shakira, Cannes 2012

Il grande errore di Shakira

Con British Vogue Shakira ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera analizzando i look sfoggiati negli anni nelle diverse occasioni: gli MTV Video Music Awards del 2005, quelli del 2001, la premiere del film Zootropia (di cui aveva curato parte della colonna sonora col singolo Try Everything). La cantante ha letteralmente cambiato espressione dinanzi alla foto di un evento significativo, ma di cui non ha un bellissimo ricordo! Nel 2012 era stata a Cannes presso il Ministero della Cultura francese, dove aveva ricevuto la medaglia d’oro come Cavaliere delle arti.

in foto: Shakira, Cannes 2012

Per l'occasione aveva forse optato per un taglio di capelli troppo drastico, un caschetto biondo sfilato con punte ad effetto disordinato. A riguardarsi oggi, non sembra felice di quel hair look, che era stato fatto su consiglio di sua suocera, la quale le aveva fatto notare di avere una chioma troppo danneggiata, che necessitava di una ‘spuntatina'. "Non prenderò più consigli di bellezza da te!" le aveva detto dopo essersi guardata allo specchio! Difatti a distanza di anni è certa che quello sia stato l'errore più grande della sua vita: "È davvero un brutto taglio di capelli!".