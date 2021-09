Il pic-nic della royal family: William, Kate e i principini mangiano hamburger e patatine al parco La royal family si è concessa una domenica di relax all’aperto. Kate Middleton, William e i loro tre figli (i principini George, Charlotte e Louis) sono stati visti mentre si concedevano un pranzo a base di hamburger e patatine fritte in un clima di assoluta serenità e normalità.

A cura di Giusy Dente

la royal family, foto via Instagram @royal_megazine

Vedere al completo la royal family è piuttosto raro, a parte le foto ufficiali. Nonostante ci sia tanta curiosità intorno ai figli di William e Kate Middleton, i duchi di Cambridge cercano di tenere i royal babies lontano dal clamore mediatico. Il tentativo è dare loro un’infanzia quanto più normale possibile, alla pari di qualunque altro coetaneo. La coppia ha tre figli: Louis (3 anni), Charlotte (6 anni) e George (8 anni). Tutti e cinque erano stati visti in occasione del decimo anniversario di matrimonio dei due, i quali avevano condiviso un video che li immortalava assieme ai principini, durante un gita fuori porta. Tornando leggermente più indietro nel tempo, avevano sfilato sul red carpet in occasione di uno spettacolo natalizio di beneficenza a cui avevano preso parte presso il Palladium Stadium: vero e proprio bagno di folla per i principini, protagonisti assoluti della serata. La famiglia al completo è riapparsa: sono stati avvistati durante un pranzo domenicale vicino Sandringham.

I reali come una famiglia "normale"

William, Kate e i loro tre figli sono stati avvistati in un parco del Norfolk, poco distante da Sandringham, vicino alla loro residenza ad Anmer Hall. La tenuta di campagna è stata il regalo di nozze fatto ai due dalla regina: vi si sono trasferiti nel 2014, dopo aver fatto dei lavori di ristrutturazione da milioni di sterline. Al parco si sono concessi un pasto di famiglia senza guardie del corpo, in totale libertà e relax, all’aria aperta. La famiglia ha scelto di pranzare con qualcosa di sfizioso, qualcosa che piace a tutti i bambini, piccoli principi ed eredi al trono compresi: hamburger e patatine. Tutti in abbigliamento casual si sono seduti al tavolo e sulle panche hanno consumato il loro pasto scatenando anche gli sguardi dei presenti, che chiaramente si sono resi conto dell’identità dei vicini.

Con i reali c’era anche il loro cane, uno spaniel, che scondinzolava nei paraggi. "C'è stato un momento particolarmente toccante in cui uno dei bambini si è arrabbiato perché il cibo scottava. William è stato così veloce da rassicurarli e risolvere tutto. È stato fantastico da vedere" ha riferito un testimone a The Sun. Un altro, evidenziando quanto sembrassero una normale famiglia felice qualunque, ha detto: "Sarebbe stato facile non accorgersi di loro e dare per scontato che fossero un'altra famiglia. Ridevano, scherzavano e si godevano la reciproca compagnia. È stato incredibile vedere quanto fosse tutto molto semplice".