Il nuovo look di Anne Hathaway: l’attrice stupisce tutti coi capelli corti e mossi Anne Hathaway sta lavorando a un film: si tratta di “Armageddon Time” di James Gray, che la vede sul set assieme a Anthony Hopkins. Per interpretare il nuovo ruolo, l’attrice ha dovuto cambiare look: sul set sfoggia infatti un’acconciatura nuova, che le sta divinamente.

Anne Hathaway è impegnata nelle riprese di Armageddon Time. Il film drammatico di James Gray si ispira alla vita dello stesso regista e ai suoi ricordi d'infanzia e la storia è ambientata negli Stati Uniti nel periodo storico pre-Reagan. Nel cast c'è anche Anthony Hopkins. La 38enne è stata fotografata sul set con un look inedito che ha sbalordito tutti i fan, abituati da sempre a vederla con i capelli lunghi.

Il nuovo look di Anne Hathaway

Le esigenze di set in passato hanno portato Anne Hathaway a stravolgere la propria immagine. Solitamente, infatti, porta i suoi capelli color cioccolato lunghi e lisci, ma per esempio nel 2012 li aveva tagliati in un indimenticabile pixie, per interpretare il ruolo di Fantine nell'adattamento cinematografico di Les Misérables (performance che le è valsa un Premio Oscar). In quell'occasione non si era sentita subito a proprio agio. Lo stravolgimento del look le aveva generato un certo disagio, anzi lei stessa non si aspettava che sarebbe stato un momento così tanto drammatico! Non sono mancate anche sperimentazioni cromatiche, non legate a progetti lavorativi. Alle sfilate parigine dello scorso marzo ha sfoggiato delle splendide sfumature ramate sulla chioma, seguendo il trend del momento (a cui non ha resistito neppure Gigi Hadid). Il rosso è un colore che ama molto e che già in passato ha scelto, anche se in una sfumatura più vicina al mogano.

Quindi chissà come è stato guardarsi allo specchio per la prima volta con l'acconciatura che sta sfoggiando sul set di Armageddon Time! L'attrice è tornata ai capelli corti e mossi in concomitanza con le riprese del film, riprese che avevano subito un brusco arresto a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni. Per calarsi nei panni del suo personaggio l'attrice ha dovuto dire addio alla sua chioma, lunga e liscia. Il risultato è sorprendente e le dona un aspetto davvero chic e affascinante. Potrebbe anche essere solo una parrucca, ma visto il risultato chissà che non le dia spunto per rinnovare la propria immagine all'insegna del caschetto mosso anche lontano dal set!