L'attesa per il grande giorno è finita. Oggi 26 settembre 2020 Elettra Lamborghini si sposa e dirà sì al suo amato, il dj Afrojack. Dopo aver rimandato più volte il matrimonio, che secondo le ultime indiscrezione avrebbe dovuto tenersi nei primi giorni di settembre, Elettra ha scelto come data il 26 settembre. A organizzare le nozze il wedding planner più celebre d'Italia, Enzo Miccio, che ha aiutato l'ereditiera a scegliere l'abito da sposa, la location dell'evento e tutti i dettagli per rendere perfetto il giorno del matrimonio. La nozze sono state organizzate sul lago di Como, a Villa Balbiano, dove ieri sera la futura sposa è arrivata con alcuni amici.

Nella notte prima delle nozze Elettra Lamborghini ha cercato di raggiungere il suo amato senza però riuscirci, il tutto è stato documentato nelle storie di Instagram. Sempre nelle stories Elettra, questa mattina, ha condiviso un video in cui mostra il panorama che si ammira dalla location scelta per le nozze, esprimendo tutta la sua gioia per il bel tempo e il sole che splendeva in cielo, dato che le previsione avevano annunciato un tempo nuvoloso per il week end. La neo sposina ha poi voluto condividere con i fan un piccolo dettagli del suo look da sposa. Elettra fin ora si è ben guardata dal condividere con i fan foto e video dell'abito da sposa o delle prove di trucco e parrucco, dato che l'esclusiva del matrimonio è stata venduta Elettra è costretta a mantenere il massimo riserbo su tutto, soprattutto sull'abito da sposa.

Qualche settimana prima del matrimonio, però, la Lamborghini aveva depistato il pubblico pubblicando alcuni scatti in diversi atelier di abiti da sposa o postando foto con indosso abiti bianchi, abiti che senza dubbio non sono quelli scelti per il grande giorno. Secondo quanto dichiarato in un'intervista a Chi i vestiti da sposa saranno tre: uno classico per la cerimonia, uno più pop per l'inizio della cena e uno comodo per il party serale, mentre in un'intervista rilasciata a Fanpage.it Enzo Miccio aveva dichiarato: "Alle nozze Elttra vi stupirà". Oltre agli scatti delle prove dell'abito Elettra aveva condiviso con i fan tutti i video del suo scatenato addio al nubilato, organizzato dalle amiche in una villa privata e a bordo di uno yacht di lusso.

Adesso, a poche ore dal fatidico sì, Elettra pubblica un dettaglio del suo outfit per le nozze, ovvero la nail art scelta per il grande giorno. Per le nozze la sposa ha scelto una manicure con unghie leggermente quadrate dipinte di rosa pallido, impreziosite con tre mini strass lucenti, applicati alla base dell'unghia sulle cuticole. Staremo a vedere se nel look da sposa di Elettra ci saranno altri dettagli in rosa o colorati in abbinamento alle unghie. Le fedi scelte per le nozze o i gioielli della sposa potrebbero essere firmate Cartier dato che, in un selfie scattato in ascensore poco prima di recarsi alla location del matrimonio Elettra appare con al braccio una shopper firmata Cartier. Durante la serata di ieri Elettra ha anche mostrato una parure in oro bianco e diamanti, con una collier a punta, chocker con perle, orecchini e bracciale. Dubitiamo che questi siano i gioielli della sposa, dato che la sposa deve mantenere il massimo riserbo sui dettagli del look rispettando i contratti di esclusiva per il matrimonio. Ma quando si tratta di Elettra Lamborghini tutto è possibile.