Da quando indossiamo la mascherina è cambiato anche il modo di truccarci: chi ha deciso di non rinunciare al make up sa bene che truccarsi con la mascherina vuol dire stravolgere la propria beauty routine. Spesso vengono chiusi nel cassetto i rossetti, mentre se si indossa il fondotinta possono nascere irritazioni causate dal vapore che si crea sotto la mascherina che si unisce al make up, causando così la maskne. Le problematiche però non riguardano solo la pelle, ma anche il trucco occhi, dove si concentra maggiormente l'attenzione in questo momento. Spesso infatti, a causa del vapore che si crea con la respirazione si inumidiscono anche le ciglia, provocando così sbavature del mascara. Come risolvere questo problema senza rinunciare al trucco occhi?

Il mascara waterproof per un trucco a lunga tenuta

Senza dubbio la soluzione migliore e immediata per risolvere il problema del mascara che cola quando si indossa la mascherina è quella di scegliere un mascara resistente all'acqua: l'applicazione sarà la medesima, ma la tenuta sarà decisamente maggiore e il tuo trucco occhi sarà perfetto fino a quando non lo strucchi. Tra le ultime novità da provare c'è Scandal Eyes Wow Wings Waterproof di Rimmel, che grazie alla sua formula ultra volumizzante dona alle ciglia un effetto wow senza precedenti. Tra i mascara waterproof più celebri c'è anche Aqua Smoky Extravagant di MAKE UP FOR EVER: il suo scovolino conico permette di allungare e separare le ciglia con una precisione millimetrica, donando allo stesso tempo volume e un effetto ultra black. Da provare anche il nuovo Mascara Wonder Perfect 4D Waterproof di Clarins che regala volume, lunghezza, curvatura e definizione alle ciglia per sfoggiare uno sguardo perfetto.

I trattamenti ciglia che sostituiscono il mascara

Il mascara waterproof non è l'unica soluzione per evitare sbavature quando si indossa la mascherina. Da quando l'attenzione è concentrata sullo sguardo spopolano i trattamenti dedicati alle ciglia per avere uno sguardo perfetto anche senza indossare il mascara. Tra i trattamenti più richiesti ci sono permanente ciglia e laminazione che permettono di curvare la ciglia aprendo lo sguardo e di dare intensità con il trattamento di colorazione: il risultato finale è una ciglia perfettamente curva e definita. Per chi ama invece gli effetti più intensi sono perfetti i trattamenti di extension ciglia che infoltiscono le tua ciglia naturali aggiungendo ciuffetti di ciglia finte che vengono applicati con una particolare colla che permette una durata che varia in media dalle 4 alle 5 settimane. Con le extension si possono ottenere effetti più naturali oppure più intensi e voluminosi a seconda della tecnica scelta. Se invece non vuoi un trattamento duraturo e vuoi dare intensità alle ciglia occasionalmente la soluzione per te sono le ciglia finte da applicare con un'apposita colla che garantisce la tenuta giornaliera e poi si rimuovono la sera quando ti strucchi.