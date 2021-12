Il compleanno dei principini di Monaco: Jacques e Gabriella festeggiano con i pigiami coordinati in seta I due gemelli oggi compiono 7 anni e la madre Charlene ha condiviso gli auguri sui social. Ma il mistero resta: la principessa è tornata a Palazzo?

A cura di Beatrice Manca

I principini di Monaco sono cresciuti: oggi i gemelli Jacques e Gabriella hanno compiuto 7 anni, festeggiando in casa tra palloncini colorati, torta e festoni. I bambini sono nati nel 2014, tre anni dopo le nozze tra il principe Alberto di Monaco e l'ex nuotatrice sudafricana Charlene Wittstock. Proprio la mamma ha condiviso su Instagram le foto dei suoi bambini, biondi e bellissimi, mentre soffiano sulle candeline con pigiamini bianchi coordinati. Ma il mistero resta: Charlene era a palazzo per il compleanno dei bambini?

I principini di Monaco compiono 7 anni

Jacques e Gabriella con i completini coordinati

I due gemelli eredi al trono hanno l'eleganza monegasca nel sangue: per il loro settimo compleanno hanno indossato due pigiamini quasi identici in seta bianca. Esiste qualcosa di più tenero e raffinato? Entrambi indossavano pantaloni e una camicia con i polsini, ma Gabriella aveva una blusa con fiocchetto, Jacques una camicia con i bottoni. Come molti altri gemelli, spesso Jacques e Gabriella vestono in coordinato: pochi giorni fa li avevamo visti con piumini metallizzati ai mercatini di Natale, ora li ritroviamo in una versione più intima, durante una festicciola in casa. I due bambini probabilmente hanno ricevuto la sorpresa di compleanno appena svegli: erano entrambi scalzi sui cuscini, circondati da palloncini colorati e festoni.

Il compleanno di Jacques e Gabriella di Monaco

Gli auguri di Charlene ai suoi figli

La tenera foto della festicciola di compleanno è stata condivisa anche da Charlene, che ha condiviso i suoi auguri nelle foto: "Buon compleanno bambini miei – ha scritto – Ringrazio Dio per avermi benedetta con due figli così meravigliosi. Sono davvero fortunata. Con amore, mamma". La principessa però non è mai presente nelle foto, che sono le stesse diffuse dai canali ufficiali di Palazzo: indizi che fanno pensare che Charlene non sia tornata a casa per la festa. L'ultima volta che è stata con i bambini era a inizio novembre, quando ha riabbracciato la famiglia al ritorno dal Sudafrica, poi non è più apparsa in pubblico: i gemelli le hanno dedicato cartelloni e messaggi pieni d'affetto durante la festa nazionale. Chissà se la riabbracceranno almeno oggi, nel giorno del compleanno.