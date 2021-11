Jacques e Gabriella di Monaco, la dolcissima dedica a Charlene all’evento ufficiale: “Ci manchi mamma” Ieri è stata celebrata la Festa Nazionale del Principato di Monaco e, come da tradizione, i Grimaldi si sono affacciati al balcone di palazzo reale. L’unica grande assente? Charlene. I figli Jacques e Gabriella le hanno però voluto fare una dedica dolcissima e speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per il Principato di Monaco: è stata celebrata la Festa Nazionale e, come da tradizione, la famiglia Grimaldi si è riunita per affacciarsi al balcone del palazzo reale e salutare i sudditi. Erano presenti davvero tutti all'evento, da Alberto di Monaco a Beatrice Borromeo, fino ad arrivare a Charlotte Casiraghi, l'unica grande assente (preannunciata) è stata Charlene Wittstock, ancora oggi in convalescenza dopo la malattia che l'ha tenuta a lungo in Africa lontana dai cari. A sentire maggiormente la sua mancanza sono stati i figli, i principini gemelli Jacques e Gabriella, che non hanno esitato a dedicarle un dolcissimo messaggio.

La dolcezza dei principini di Monaco

Jacques e Gabriella di Monaco potranno pure essere nati con il "sangue" blu ma, nonostante le origini aristocratiche, rimangono sempre dei bambini che non possono fare a meno della loro mamma. Non sorprende, dunque, che durante la Festa Nazionale del Principato abbiano voluto farle una dedica speciale. Poco prima dell'evento si sono armati di cartoncini e pennarelli, scrivendo su dei fogli bianchi "Ci manchi mamma, ti amiamo", aggiungendo anche dei dolcissimi cuoricini rossi. Hanno mostrato tutto nel momento in cui si sono affacciati al balcone del palazzo, facendo letteralmente sciogliere i sudditi presenti. Charlene non era presente ma, come raccontato in un video social, era al fianco dei suoi figli con il cuore.

Gabriella di Monaco mostra il messaggio per mamma Charlene

Perché Charlene non era alla Festa Nazionale di Monaco

Charlene è tornata da poco nel Principato di Monaco dopo essere stata a lungo bloccata in Africa a causa di alcuni problemi di salute e, dopo essersi mostrata in pubblico un tantino provata in total black, si è ritirata a vita privata. Il motivo per cui non ha partecipato alle celebrazioni della Festa Nazionale? È ancora in convalescenza e deve rimanere a riposo per riprendersi il prima possibile. In molti hanno parlato di una presunta crisi con Alberto ma è stato il principe stesso a intervenire sulla questione dicendo: "Charlène sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità, per questo resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente". Attualmente non sarebbe a palazzo ma in un posto molto vicino, così da avere la possibilità di vedere i figli ogni giorno.

