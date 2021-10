Il colore beauty di Ottobre è il verde oliva: ombretti, matite e smalti da provare per il tuo look Il colore beauty di tendenza per il mese di Ottobre è il verde oliva: caldo, magnetico e intenso è perfetto enfatizzare il tuo sguardo con differenti tipologie di make up, da quelle più soft e delicate a quelle più intense e audaci, ma è anche la sfumatura ideale per una manicure che non passa inosservata.

A cura di Federica Ambrogio

Dopo il color argilla che preannunciava l'arrivo dell'autunno, il colore beauty per il mese di Ottobre è il verde oliva, intenso, profondo e spesso arricchito da un riflesso dorato caldo e luminoso. Un colore ideale per esaltare lo sguardo con ombretti e matite sia per un make up strong che con un look più soft e leggero, ma anche per la manicure autunnale, dalle nail monocolore a quelle più elaborate e decorate. Scopri i prodotti da utilizzare e quali look creare con il colore beauty del mese.

Verde oliva, il colore beauty di Ottobre

Il colore beauty del mese di Ottobre è il verde oliva, una sfumatura calda e intensa da utilizzare sia per il make up occhi che per la manicure, e per chi ama i look estrosi e audaci, anche per il trucco labbra. Un colore particolare che non passa inosservato, perfetto sia per i look più soft che per quelli più profondi e strutturati. Per la manicure verde oliva potrai liberare la tua fantasia utilizzando un unico smalto per tutte le unghie realizzando cosi una manicure elegante e raffinata, ma potrai anche creare decorazioni abbinando colori come l'oro, il panna, il color crema oppure il nero e i colori nude.

Il verde oliva utilizzato per il make up occhi è in grado di esaltare soprattutto gli occhi marroni, da quelli più scuri e profondi a quelli nocciola con pagliuzze dorate. Un colore che dona particolarmente a chi ha la pelle con un sottotono caldo e valorizza chi ha i capelli rossi, ramati, castano caldo e biondo miele. Le idee per creare un make up sui toni del verde oliva spaziano dai look più semplici da creare con una matita verde per definire la rima cigliare con un reverse eyeliner, ma è una nuance ideale anche per creare smokey eyes intesi e magnetici. Il verde oliva utilizzato nel trucco si abbina perfettamente ai toni dell'oro e alla palette dei marroni e dei bronzi.

Leggi anche Verde menta: 20 prodotti beauty da provare ad Aprile

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Tra i prodotti da provare per creare un make up perfetto con i toni del verde oliva ci sono sicuramente la palette di ombretti: perfetta Hypnôse di Lancôme, nella variante Kaki Electrique, che al suo interno contiene tre sfumature differenti di verde e due colori naturali. Se preferisci invece gli ombretti in crema per realizzare un trucco veloce e semplice potrai provare l'Intenseyes Creamy Eyeshadow Stick di il Dolce&Gabbana, l'ombretto in matitone per colorare la palpebra mobile in totale facilità. Killer Liner di Too Faced nella colorazione Killer Camo è invece la matita occhi perfetta per delineare la rima ciliare inferiore o superiore intensificare lo sguardo per un trucco soft. Gli smalti verde oliva perfetti per seguire il trend sono tantissimi: da provare Suzi – The First Lady of Nails della linea Infinite Shine di OPI e la nuance 188 della gamma Makeup The Nail Polish di 3INA. Scopri nella gallery tutti i cosmetici da provare per il tuo beauty look verde oliva!