Il colore beauty di Settembre è argilla: ombretti, rossetti e smalti da provare per il tuo look Caldo, intenso e profondo: il colore beauty di Settembre si ispira alle sfumature dell’argilla, ideali da indossare per esaltare l’abbronzatura ma anche per i primi look autunnali. Dagli smalti agli ombretti, passando per rossetti, illuminanti e bronzer: scopri come indossare il colore del mese per il tuo beauty look e i prodotti da provare.

A cura di Federica Ambrogio

\

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A metà tra bronzo e marrone, le sfumature calde dell'argilla sono il colore di tendenza per il beauty look di Settembre, dalla manicure al make up. Una nuance calda e brillante perfetta per esaltare l'abbronzatura al rientro dalle vacanze e per creare look magnetici e sensuali con l'arrivo dell'autunno. Un colore ideale da utilizzare sulle carnagioni più calde dal sottotono giallo, in grado di esaltare sia gli occhi chiari che quelli scuri e profondi. Scopri come indossare le sfumature dell'argilla per il tuo beauty look e i prodotti da provare.

Argilla, il colore beauty di Settembre

Per esaltare l'abbronzatura post vacanze ma anche per dare il benvenuto all'autunno, il colore beauty del mese di Settembre arriva dalla palette delle tonalità calde e naturali. La sfumatura dell'argilla fa parte della palette dei marroni caldi con una punta di rosso ed è perfetta da indossare per il trucco occhi, ma anche per scaldare l'incarnato o per creare una manicure originale. La nuance dell'argilla infatti può essere applicata su tutte le unghie oppure utilizzata per creare nail art utilizzando altre sfumature di marrone più chiare oppure più intense e profonde.

La sfumatura dell'argilla è gettonatissima anche per il make up, soprattutto per chi ama i toni caldi e avvolgenti con un tocco di bronzo e marrone caldo. Un colore perfetto per creare un trucco occhi intenso e magnetico dove la sfumatura dell'argilla colorerà la palpebra mobile e una nuance leggermente più scura definirà la rima ciliare per dare maggiore profondità allo sguardo. La nuance calda è perfetta anche per scolpire gli zigomi esaltando l'abbronzatura con un blush o un bronzer leggermente iridescente che darà radiosità al viso, ma può essere applicata anche sulle labbra applicando un rossetto dalla nuance insolita.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Tra le palette occhi da provare con le tonalità dell'argilla c'è la nuova Hypnôse di Lancôme nella variante Terre de Sienne: 5 sfumature di marrone, dal più chiaro al più scuro, per un make up occhi caldo e magnetico. Per chi vuole avere l'imbarazzo nella scelta dei colori è ideale invece la Bronze Eyeshadow Palette di Natasha Denona con 15 nuance della terra calde e vibranti. Per colorare le labbra con la sfumatura di Settembre è perfetto il Suede Matte Lipstick di NYX nella colorazione Peach don't kill my vibe: un neutro caldo perfetto per dare un tocco glamour al tuo trucco labbra. Per chi preferisce i rossetti lucidi e glossy sarà invece ideale il Love me Liquid Lipcolour di MAC nella colorazione Coffee and cigs. E per il viso? Per scolpire gli zigomi è da provare la Poudre De Beauté Éclat Soleil di Gucci che esalta la tintarella, oppure l'illuminante Positive Light di Rare Beauty nella nuance Reflect. Scopri nella gallery tutti i prodotti da utilizzare per creare un beauty look con i toni dell'argilla.