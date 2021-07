L'ultimo anno di Ilary Blasi è stato ricco di eventi: nonostante abbia dovuto affrontare un lungo periodo di quarantena forzata a causa del Covid-19, il 2021 ha segnato il suo trionfale ritorno in tv. È stata scelta come conduttrice de L'isola dei famosi e, tra look sensuali e battute ironiche, ha dimostrato di essere ancora tra le regine del piccolo schermo. Ora si sta godendo le vacanze e sui social non può fare a meno di documentare tutti i dettagli della sua quotidianità. Dopo aver mostrato un griffatissimo maxi impermeabile durante il viaggio in Russia, ora ha concentrato le attenzioni dei fan sui suoi nuovi gioielli: scommettiamo che diventeranno il must-have dell'estate?

Di chi sono i nuovi anelli di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha dei nuovi anelli e non ci ha pensato su due volte a mostrarli sui social. Sebbene all'apparenza sembrino in pvc come impone il trend del momento, in realtà sono in argento smaltato a mano. Hanno tre cerchi che avvolgono il dito, decorandolo con stile ed eleganza. Di che brand sono? Fanno parte della collezione Circum di Capricci Store e sono disponibili in 4 diversi colori, ovvero bianco, rosso, nero e verde, tutti al prezzo di 129,90 euro. Sebbene la Blasi non abbia mai nascosto la sua passione per il lusso, questa volta non ha pagato neppure un euro i nuovi anelli.

in foto: L’anello Circum di Capricci Store

Il dolce regalo di Eleonora Pedron

Nella Stories condivisa sui social per mostrare i nuovi anelli, Ilary Blasi ha taggato l'ex Miss Italia Eleonora Pedron con tanto di didascalia "Grazie tesoro", lasciando intendere che si tratta di un regalo. Facendo una rapida ricerca sul sito ufficiale di Capricci Store, si scopre poi un dettaglio molto particolare: la collezione di anelli Circum è stata ideata proprio dalla modella. Il nome deriva dal latino circum, ovvero "intorno", e fa riferimento allo stile avvolgente dei preziosi. Quali sono le loro caratteristiche? Oltre a essere glamour e allo stesso tempo easy, sono essenziali, versatili e facili da abbinare. Diventeranno gli anelli più desiderati dell'estate 2021?