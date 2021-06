Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato i loro 16 anni di matrimonio qualche giorno fa e, dopo aver celebrato la ricorrenza in versione sposini su una splendida terrazza romana, sono partiti con la famiglia al completo alla volta della Russia. Complice il fatto che praticamente nessuno li riconosce, Totti&Co. si sono trasformati in veri e propri turisti e hanno visitato la Piazza Rossa, il palazzo del Cremlino, il teatro Bolshoi, ovvero i luoghi iconici della capitale Mosca. La conduttrice, inoltre, si è lasciata immortalare tra le strade della città e ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo look casual e iper griffato.

La vacanza a Mosca della famiglia Totti

Dopo un anno ricco di impegni e successi lavorativi, i coniugi Totti si sono concessi un po' di meritato riposo. Piuttosto che mete esotiche, mare cristallino e spiagge paradisiache, hanno scelto una delle capitali europee più amate e particolari al mondo, Mosca. È da qualche giorno che, in compagnia dei figli Cristian, Chanel e Isabel, si sono immersi nella cultura russa, visitando molti dei luoghi che hanno fatto storia, dalla Piazza Rossa alla cattedrale di Cristo Salvatore. Naturalmente non hanno potuto fare a meno di documentare tutto sui social, ottenendo migliaia di like da parte di fan. Il commento più simpatico? È arrivato da Massimiliano Rosolino, che sotto la foto di Ilary ha scritto "Saluta mia suocera", facendo ironicamente riferimento alle origini russe della moglie Natalia Titova.

in foto: L’impermeabile di Balenciaga

Il look "da turista" griffato di Ilary Blasi

Dopo aver terminato l'esperienza a L'isola dei famosi, Ilary Blasi ha detto temporaneamente addio agli abiti da sera e ai tacchi a spillo. Per la vacanza a Mosca si è trasformata in una turista perfetta e, dovendo rimanere intere giornate fuori casa a camminare, non può che puntare tutto su dei look casual e comodi. Per una passeggiata tra le strade della città, ad esempio, ha indossato dei pantaloni della tuta grigi e le sneakers Superstar firmate Adidas, completando il tutto con delle trecce alla francese. Non ha rinunciato al lusso e ha lasciato svolazzare un maxi impermeabile azzurro decorato con il logo di Balenciga sulla schiena. Quanto costa? Sul web è disponibile solo in nero e viene venduto a 1.850 euro. In quante prenderanno ispirazione da lei per le prossime vacanze?