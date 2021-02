Con l'avvicinarsi del Carnevale si va alla ricerca dei migliori addobbi e delle decorazioni più colorate e divertenti per rendere la casa un luogo perfetto dove festeggiare, anche in famiglia.

In occasione della festa più pazza e scherzosa dell'anno sono diverse le idee per addobbare l'ingresso, il salone, i tavoli, i mobili e, per chi ne ha la possibilità, il giardino o il terrazzo, in modo originale e in perfetto stile carnevalesco. Il consiglio è di decorare i diversi ambienti della casa con decorazioni e addobbi di Carnevale colorati e divertenti, dando sfogo a tutta la vostra creatività.

Via libera a maschere di Carnevale decorate, festoni da appendere, ghirlande di carta, stelle filanti pendenti, coriandoli multicolor e altri addobbi a tema Carnevale: l'importante è saper distribuire gli addobbi scelti tra i diversi ambienti della casa, senza esagerare.

Scopriamo insieme tutte le migliori idee per abbellire la casa con addobbi e decorazioni di Carnevale, che sapranno rendere ancor più divertente la festa.

Zerodeco – festoni colorati da appendere

Tra le decorazioni principali ci sono quelle per l'ingresso di casa: meglio sceglierle con cura visto che introdurranno gli ospiti nel pieno dello spirito della festa. Selezionate dei colorati festoni di Carnevale da appendere all'entrata di casa, potrete applicarli facilmente grazie ai nastrini decorando in pochi istanti l'ambiente.

Il set comprende diversi addobbi di Carnevale tra cui pompon e ventagli di carta, ghirlande di carta con motivo triangolare o circolare. Tutte le decorazioni sono dotate di nastrino per facilitarvi la scenografia. Possono così essere appesi al soffitto appena entrati o sospesi all'esterno o sulla porta di casa.

Consigliato per: decorare l'ingresso di casa e renderlo colorato in pochi minuti

Natuce spirali di carnevale

Una volta decorato l'ingresso, occupatevi del salone scegliendo delle decorazioni pendenti da appendere come le stelle filanti a spirale metallizzate. Si potranno facilmente disporre sospese sul lampadario oppure distribuite lungo le pareti del soggiorno.

La confezione include 14 decorazioni a spirale pendenti dai colori metallici e vivaci, perfette per ravvivare il salotto. Ogni striscia decorativa misura 1,2 metri e un piccolo gancio che permette di appenderle facilmente.

Consigliato per: addobbare il salone e renderlo scintillante

Susy Card – ghirlande di Carnevale

Per abbellire il disimpegno, il corridoio o la porta che divide il salone dagli altri ambienti si possono utilizzare delle divertenti ghirlande di Carnevale colorate Susy Card, un set di 5 ghirlande in carta multicolor. L'idea è di mettere in evidenza l'ambiente della casa dedicato alla festa o magari l'area buffet.

Le corone hanno diverse dimensioni: 2 ghirlande piccole lunghe 1,5 metri, 2 di lunghezza media da 2 metri e 1 grande corona da 6 metri.

Consigliato per: rendere colorato il corridoio o le porte di casa

Sunshine – piume colorate decorative

Anche la tavola andrà decorata con addobbi a tema con la festa. Con il set di piume per decorazioni Sunshine si possono realizzare divertenti decori fatti a mano oppure adornare alcuni elementi della tavola come il centrotavola, magari alternando della piume colorate a tinta unita e quelle maculate.

Un altro suggerimento per apparecchiare la tavola nel giorno di Carnevale è di scegliere dei coloratissimi segna-calici da mettere sui bicchieri, utili ma anche decorativi.

Consigliato per: dare un tocco di colore ed esuberanza alla tavola

kungfu Mall – Maschere di Carnevale veneziane

Tra le diverse decorazioni carnevalesche non può mancare il simbolo per eccellenza del Carnevale: l'iconica maschera veneziana.

La maschera di Carnevale kungfu Mall si può indossare oppure usare per realizzare addobbi per la casa originali: può essere appesa al muro, appoggiata su un mobile o la si può adornare con delle piume per creare un particolarissimo centrotavola.

Consigliato per: mascherarsi in modo tradizionale durante la cena o il pranzo di Carnevale o decorare i mobili

Hongxin shop – stuzzicadenti per buffet

Oltre agli addobbi per la tavola non bisogna trascurare le decorazioni per i cibi, soprattutto se intendete fare un buffet. Decorate antipasti, panini, tramezzini e anche le bibite con gli stuzzicadenti di legno colorati Hongxin shop, dei bastoncini il legno naturale da usare anche per l'aperitivo per dare un tocco di colore. Potete sceglierli di diversi colori e fantasia oppure puntare sulle classiche bandierine tipiche per le feste.

Consigliato per: dare anche alle pietanze da servire in tavolo un tocco di colore

Foonii – accessori photo booth per i grandi

Quando si trascorre il Carnevale a casa con la propria famiglia non può mancare un piccolo regalino per gli ospiti. Scegliete dei divertenti accessori photo booth per travestirvi a Carnevale e mettervi in posa per scattare delle foto da conservare come ricordo. Anche i più piccoli adoreranno quest'idea e si divertiranno insieme a voi con tanti look buffi e stravaganti.

Consigliato per: divertirsi anche in famiglia

QH-Shop – maschere supereroi per i bimbi

Anche i bambini vorranno festeggiare il Carnevale a casa con stile, meglio ancora se una famiglia di supereroi.

In questo caso un'idea carina è quella di acquistare delle coloratissime maschere di Carnevale a tema supereroi. Il set include ben 30 mascherine per bambini e bambine, tutte realizzate in feltro. Il vostro piccolo potrà essere il suo paladino preferito, giocare insieme agli amichetti, travestire pupazzi e peluche nei suoi aiutanti o magari scegliere voi come suoi compagni di gioco.

Consigliato per: chi festeggia il Carnevale in casa con i propri piccoli

Toniful – tende colorate

Se siete stanchi dei soliti decori e cercate degli addobbi di Carnevale originali, provate a decorare i vetri di porte e finestre con le tende a frangia. Un’idea molto particolare, che potrà stupire i vostri ospiti, è quella di creare un finto sipario appendendo alle finestre dei balconi di casa delle tende per feste metalliche fatte di piccole striscioline.

Consigliato per: decorare le finestre in modo originale

Jangostor – lanterne di carta rotonde

Se disponete di ambienti esterni come un terrazzo, un giardino o una veranda provate ad illuminare l'esterno con decorazioni luminose e colorate. Create un'atmosfera piacevole usando delle lanterne di carta da mettere tra gli alberi, attorno alle finestre o appese alla ringhiera. Il set di lanterne di carta rotonde Jangostor include 20 lanterne colorate di varie dimensione, perfette come addobbi di Carnevale luminosi.

Consigliato per: addobbare il terrazzo o il giardino per una festa in famiglia all'esterno

HOWAF vernice fluo colorata

Per rendere ancor più allegra e divertente l'atmosfera della festa scegliete i trucchi fluo, della vernice fluorescente da usare per il body painting ma anche sui tessuti, visto che è facilissima da lavare. Il kit fluo Howaf include 50 stencil, 14 tubetti di vernice colorata atossica, glitter, pennelli, spugnette e anche 3 fogli tatuaggi. Un'idea apprezzata non solo a Carnevale ma anche per compleanni, party a tema, festival e trucchi cosplay.

Se volete dare un'ulteriore tocco di stravaganza al vostro Carnevale potete abbinare anche gli accessori luminosi fluorescenti come occhiali, bracciali e cerchietti. Questi trucchi fluo possono essere utilizzate anche per i più piccoli, ma, se cercate qualcosa di più specifico per dipingere il viso dei piccini in modo divertente, provate con i truccabimbi di Carnevale.

Consigliato per: festeggiare il Carnevale con un look esuberante

Stick-up – adesivi per le finestre

Un'idea molto originale per ultimare gli addobbi di casa sono le decorazioni adesive per le finestre Si potrà quindi dare un tocco originale anche alle finestre di casa usando una divertente vetrofanie con fantasia carnevaleschi. Colorate maschere di Carnevale adesive in vinile da attaccare all'esterno dei vetri per rendere la casa ancor più festosa.

Consigliato per: addobbare le finestre in perfetto "tema Carnevale"