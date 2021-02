Il truccabimbi è un kit di trucchi molto utilizzato a Carnevale perché permette ai bambini di divertirsi con trucchi e colori in modo sicuro. Sono molto gettonati non solo a Carnevale, ma anche ad Halloween e alle feste di compleanno, perché consentono ai più piccoli di trasformarsi nei loro supereroi preferiti, in principesse, ma anche in animali, come leoni, farfalle o tigri. Chi decide di acquistare un truccabimbi per il proprio bambino deve prestare molta attenzione alla scelta dei prodotti e verificare che siano anallergici e privi di sostanze chimiche che potrebbero causare irritazioni e rossori alla pelle delicata dei piccoli. Scopriamo insieme quai sono i migliori truccabimbi tra quelli disponibili in commercio per far divertire i più piccoli a Carnevale e non solo.

I 12 migliori truccabimbi

In commercio sono disponibili diversi modelli di truccabimbi. Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato i 12 migliori in vendita su Amazon tenendo conto dei colori, della qualità e delle recensioni espresse dagli utenti.

1. Y.F.M.

Il truccabimbi firmato Y.F.M. è un set di 12 colori vibranti con i quali si possono creare dei trucchi e disegni vivaci sul viso dei più piccoli. Realizzate in materiale atossico e ipoallergenico, le matite presenti sono facili da usare e non necessitano di pennello. Inoltre, il trucco dura a lungo e si lava senza difficoltà.

2. Desire Deluxe

Il truccabimbi di Desire Deluxe è il set ideale da utilizzare a Carnevale e non solo. Comprende 14 colori, 2 glitter, spugnette, pennelli, stencil e tanti tatuaggi. I materiali adoperati sono biologici e sicuri, infatti le tinte di argilla e pigmenti naturali utilizzano ingredienti a base d'acqua, atossici, anallergici, vegani e indicati alle pelli delicate. Indicato sopra i 3 anni d'età, si applica e lava facilmente.

3. Lictin

Il truccabimbi di Lictin è un ampio set che comprende ben 18 colori tradizionali, 6 metallizzati, 12 fluorescenti e 48 adesivi. I più piccoli avranno l'imbarazzo della scelta riguardo al personaggio da interpretare. Inoltre, i genitori possono stare tranquilli poiché i materiali utilizzati sono atossici e si lavano facilmente. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

4. Uraqt

Il brand Uraqt propone questo truccabimbi che consentirà ai più piccoli di sperimentare vari look. La confezione include 36 pastelli con colori vivaci e diversi stencil. Realizzati con materiali sicuri e atossici, i pezzi non irritano la pelle, sono facili da usare e da lavare. L'uso è consigliato a bambini al di sopra dei 2 anni.

5. Carioca

Il truccabimbi firmato Carioca ha tutti prodotti di qualità. Propone 18 matitone distribuite in 3 set per realizzare un trucco da festa, fluorescente e metallico. Ogni colore è a base d'acqua e gluten free, inoltre si applica facilmente, basta solo girare la base della matita. Ideale sia per i bambini che gli adulti, questo prodotto è anche facile da rimuovere,

6. Fostoy

Ideale per le feste in maschera con Carnevale e Halloween, il truccabimbi di Fostoy propone diverse tonalità per assicurare un look perfetto. La confezione contiene 36 pastelli dai colori vivaci e adatti anche alle pelli sensibili. Sono inoltre presenti 32 stencil che vi consentiranno di creare dei bellissimi disegni che possono essere rimossi facilmente con dello shampoo delicato.

7. Lictin, con pennelli

Questo truccabimbi di Lictin include 24 colori brillanti e vivaci, 6 pennelli professionali e 30 stencil che consentono di realizzare diversi disegni. Ideale per Carnevale e Halloween, i materiali usati sono atossici e non provocano irritazioni. Gli ingredienti dei colori sono infatti oleosi per far durare il trucco più a lungo. Per rimuoverlo basta utilizzare una salviette umida o uno struccante.

8. Grim'Tout

Le bambine che vogliono travestirsi da Frozen possono utilizzare questo truccabimbi di Grim'Tout. Contiene 9 colori a base d'acqua privi di parabeni che propongono le stesse tonalità del film d'animazione come il blu, il celeste e l'argento. La confezione include anche un pennello, una spugnetta e alcuni esempi di make up.

9. Snazaroo, Ultimate Party

Il truccabimbi "Ultimate Party" di Snazaroo è un piccolo kit che contiene tutti prodotti di qualità. Propone 2 tinte da 2ml e 8 da 1 ml, 2 colori ad acqua da 1 ml e 2 gel di porporina da 8 ml. Inoltre, include 4 spugnette e 2 pennelli. Facili da usare e lavare, i materiali utilizzati sono ipoallergenici, non tossici e non profumati. Se ne consiglia l'uso ai bambini di più di 3 anni.

10. Snazaroo, kit completo

Per chi cerca un kit completo, questo truccabimbi di Snazaroo è perfetto. Ideali per una festa in maschera, utilizza materiali atossici che non irritano la pelle. La confezione include 14 pezzi dalle tinte brillanti, 3 pennelli e un gel glitterato. Si rimuove facilmente con acqua e sapone o salviette umide. Sconsigliato per i bambini al di sotto dei 36 mesi.

11. Jeyhoop

Il truccabimbi firmato Jeyhoop è perfetto per far divertire i piccoli e per essere usato per il body painting. Include 12 colori a base d'acqua, 24 stencil per disegnare qualsiasi forma sul viso dei bambino e 7 pennelli di precisione. I colori atossici si asciugano velocemente e si lavano in modo efficace dopo aver deterso la pelle.

12. Nuonove

Infine, vi presentiamo questo truccabimbi firmato Nuonove. Ideale per Carnevale e Halloween, sono inclusi 15 colori brillanti, 2 pennelli e 40 stencil che ritraggono diverse fantasie. I colori si applicano e asciugano nel giro di 5 minuti, per rimuoverle basta solo un po' d'acqua e sapone. Ogni tinta a base d'acqua è ipoallergenica, atossica e sicura.

Come scegliere il miglior truccabimbi

Per scegliere il migliore truccabimbi e far divertire i bambini durante le feste in modo sicuro occorre prestare attenzione a diversi fattori e, in particolare, alla sicurezza e la facilità di rimozione.

Sicurezza

È importante assicurarsi che i truccabimbi siano realizzati con materiali sicuri, privi di sostanze chimiche, atossici e anallergici, per evitare che la pelle delicata dei piccoli possa arrossarsi o irritarsi.

Un modo per capire se il bambino tollera il prodotto è quello di applicarne una piccola quantità sulla pelle qualche giorno prima di truccarsi. In ogni caso, è preferibile usare questi prodotti di qualità su bambini al di sopra dei 3 anni e sempre sotto la supervisione di un adulto.

Accessori

I truccabimbi si presentano come dei kit che propongono principalmente colori vivaci. I migliori modelli, però, includono anche degli strumenti per rendere il make up preciso e d'effetto. È possibile quindi trovare anche pennelli, spugnette e stencil capaci di riprodurre disegni di ogni genere.

Facilità di rimozione

La pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella degli adulti, è quindi fondamentale struccarsi bene una volta finita la festa. I migliori truccabimbi sono ideati per essere rimossi rapidamente con l'uso di struccanti come latte detergente o acqua micellare. Si può poi concludere la pulizia lavando il viso anche con acqua e sapone.

I trucchi più amati dai bambini

Le feste in maschera sono molto attese dai bambini perché è l'occasione di poter interpretare e truccarsi come i loro personaggi preferiti. Ecco quali sono i trucchi più amati dai bambini è che è possibile realizzare facilmente utilizzando un truccabimbi.

Supereroe

I maschietti sognano sempre di diventare dei supereroi e salvare la propria città dalle grinfie dei cattivi. Tra i personaggi preferiti ci sono sicuramente Spiderman, Hulk, Iron Man, Wolverine e tanti altri.

Frozen

Negli ultimi anni, invece, le più piccole hanno amato il film d'animazione Frozen, tanto da voler vestire i panni di Elsa e sfoderare un make up dalle tinte celesti e argento grazie agli appositi truccabimbi.

Principessa

Un altro sogno comune alle bambine è quello di potersi trasformare in delle bellissime principesse. Scegliete i loro colori preferiti, realizzate delle splendide coroncine sulla fronte e si sentiranno subito speciali.

Animali

I più piccoli amano anche truccarsi da animali come i leoni e le tigri: il risultato è garantito, così anche il più timido dei bambini si metterà in mostra fiero!

Farfalla

Un altro trucco molto apprezzato dalle bambine è quello de farfalla. Uno dei modi per far trascorrere un Carnevale speciale alle più piccole è proprio quello di trasformarle in una variopinta farfalla. Un consiglio? Armatevi di tinte pastello e glitter!

Mostri spaventosi

Se invece vostro figlio preferisce un look più spaventoso anche a Carnevale, può sempre truccarsi da scheletro, strega, zombie, mummia o qualsiasi altro terribile mostro!