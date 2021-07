I Måneskin stanno vivendo il loro momento d'oro: dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest è stato un crescendo di successi che li ha portati a scalare le classifiche internazionali, confermandosi tra gli artisti più ascoltati su Spotify. Adesso c'è grandissima attesa per il video di I Wanna Be Yor Slave: il brano parla esplicitamente di bondage e sottomissione e i look della band rispecchieranno questo tipo di estetica. Sul loro profilo ufficiale hanno dato ai fan una piccola anticipazione con uno scatto in bianco e nero. Nella foto vediamo Victoria e Damiano in crossdressing: lei vestita di tutto punto con un completo maschile, lui con la biancheria femminile, in autoreggenti e tacchi alti.

Damiano in lingerie e autoreggenti

Siamo abituati a vedere i ragazzi della band con make up, gioielli di perle e smalto sulle unghie, e in diverse occasioni Damiano ha sfoggiato una minigonna. Ora fa un passo in più e posa davanti all'obiettivo con un completino intimo firmato Gucci: reggiseno a triangolo e culotte semi trasparenti. Il cantante indossa anche un paio di autoreggenti a rete, un filo di perle e tacchi a spillo: un look che strizza l'occhio al mondo del BDSM cantato nel brano. Il completino intimo in tulle ricamato è in vita sul sito del brand a 750 euro. Per l'occasione Damiano ha sfoggiato un nuovo taglio, con i capelli più corti e con il ciuffo sulla fronte.

in foto: reggiseno e culotte Gucci

Il completo maschile di Victoria nel nuovo video

Per anni, i videoclip della musica pop ci hanno abituato a uno stereotipo ricorrente: donne in bikini o in lingerie che ballavano accanto a uomini vestiti. Questa "disparità" è stata ribaltata completamente dai Måneskin, da sempre impegnati a combattere gli stereotipi di genere con il loro stile genderfluid. Se Damiano è in lingerie, Victoria accanto a lui è vestita da capo a piedi con un completo mannish, per sottolineare il gioco di "scambiarsi" i vestiti. Giacca doppiopetto stretta da una cintura, mocassini e camicia bianca abbottonata fino al collo. La foto è accompagnata da un verso della canzone che allude ai ruoli interpretati: "Voglio essere il tuo sex toy, voglio essere il tuo insegnante". Se queste sono le premesse possiamo già dire che il video di I Wanna Be Your Slave lascerà tutti a bocca aperta.