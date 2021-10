I maglioni di tendenza per l’inverno 2022: 5 modelli morbidi e caldi perfetti in ogni occasione Quando l’inverno si avvicina non c’è nulla di meglio di un maglione per affrontare le giornate più grigie: morbido e avvolgente, è versatile e si adatta a ogni stile. A collo alto o con lo scollo a V, in versione jacquard o tinta unita, ecco le tendenze dalle passerelle dell’Autunno/Inverno 2021-22.

A cura di Beatrice Manca

Beatrice .b

Gli inglesi lo chiamano "sweater weather": è quel clima freddo e uggioso tipico di queste giornate di fine autunno, che invoglia a regalarsi un caldo abbraccio in lana. Quando l'inverno si avvicina non c'è nulla di meglio di un maglione per essere alla moda senza soffrire il freddo: morbido e avvolgente, è il capo "di conforto" per eccellenza perché abbraccia il corpo e lo accarezza con texture morbide. Il maglione è protagonista delle passerelle dell'Autunno/Inverno 2021-22 in tante varianti diverse, adatte a ogni stile e a ogni occasione: dall'intramontabile cardigan al pullover in stile college, fino al maglione a collo alto, il capo antifreddo per eccellenza. Ecco i modelli più cool da mettere in guardaroba per un caldo inverno.

Il maglione a collo alto

Scalda, coccola e tiene al riparo la gola e il collo da spifferi e colpi d'aria: il maglione a collo alto è uno dei capi più furbi d'inverno. Elegante e confortevole, quest'anno ha invaso le passerelle, da Philosophy di Lorenzo Serafini a Fendi, passando dai dolcevita jacquard di Prada. Nei toni neutri si indossa anche di sera: l'icona da copiare è Madame, che ha sfoggiato un maglione bianco candido sul red carpet del Roma Film Fest. Il risultato è assolutamente chic.

Il pullover con la scollatura a V

Lo stile college non passa mai di moda: con l'arrivo dell'autunno si ritorna sui banchi, a qualsiasi età, grazie a gonne in tartan, camicette e pullover. Il maglione con la scollatura a V è tornato sulle passerelle Autunno/Inverno 21-22 in tutto il suo fascino intellettuale: Gucci lo ha proposto in versione oversize, con tagli cut out sulle maniche, mentre Philosophy di Lorenzo Serafini rende omaggio allo stile college con una collezione interamente ispirata ai campus americani.

Il cardigan

Il cardigan è tornato e in questa stagione vive una seconda giovinezza: da golfino bon ton un po' antiquato è diventato uno strumento di seduzione, indossato in versione micro e senza nulla sotto. Ora che il freddo è arrivato però è il momento di lasciare il mini cardigan nell'armadio a favore di modelli più lunghi e pesanti, da portare anche come maxi dress. A ognuna il suo stile: da quelli nude effetto seconda pelle di Acne Studios a quelli folk, con frange e cintura di Alanui, sfoggiati anche da Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Il maglione oversize

Quando è freddo il maglione è la coccola di stile che ci abbraccia durante tutta la giornata: il modello più cozy è sicuramente quello over, lungo fino alla coscia, dal fit rilassato. Un po' una copertina di Linus più chic: per evitare l'effetto "nonna" bisogna calibrare gli abbinamenti: con la gonna lunga e gli stivaletti, come propone MaxMara, o con i cuissard altissimi, effetto minidress.

Il maglione jacquard

Coloratissimo e sempre di moda: il maglione jacquard torna protagonista ogni anno delle passerelle invernali. La sua caratteristica è il punto a maglia che crea un disegno geometrico con fili di diversi colori. Ha un'irresistibile aria folk e riporta subito con la mente ai maglioni dell'infanzia, alle vacanza in montagna o a qualche viaggio esotico. Non a caso è comparso sulla passerella di Etro con abbinamenti mix'n'match. Ora che è esplosa la "knitwear mania" e il lavoro a maglia è più popolare che mai, questo modello è il più gettonato per l'inverno 2022, in versione couture, low cost o perché no, fatto a mano.