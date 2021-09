Tendenze moda autunno 2021: il cardigan diventa sexy, si indossa senza nulla sotto come Chiara Ferragni Il cardigan ha attraversato la storia della moda, dalla nobiltà inglese ai college americani, fino al revival anni Novanta. Ingiustamente snobbato come golfino “demodé”, oggi il cardigan si prende la sua rivincita tornando sulle passerelle per l’Autunno/Inverno 2021 in versione giovane e sbarazzina: ecco i modelli di tendenza e gli abbinamenti più cool.

da sinistra, H&M, Chiara Ferragni in Jacquemus e Acne Studios

Da maglioncino demodé per signore avanti con gli anni a capo must have dell'autunno: il cardigan torna protagonista delle tendenze moda per l'Autunno/Inverno 2021-22 ma in versione sbarazzina e sexy. Dalle passerelle alle influencer, il cardigan si prende la sua rivincita nel guardaroba femminile. Da Jacquemus a Versace, le passerelle hanno reinventato il "golfino" delle nostre mamme, che quest'inverno porteremo senza mezze misure: o mini, o maxi. Da una parte c'è il modello crop portato a pelle senza nulla sotto (come fa Chiara Ferragni) dall'altra ci sono i modelli "maxi", aperti e svolazzanti, magari senza bottoni, da portare aperti sopra a corp top e bralette.

Il cardigan, dai college alle passerelle

Il cardigan ha attraversato la storia della moda in varie declinazioni: nato come abbigliamento sportivo per la nobiltà (il nome deriva dal conte inglese di Cardigan) è diventato parte integrante delle uniformi dei college americani e conserva ancora oggi quell'allure un po' elitaria e nerd. Popolarissimo tra anni Cinquanta e Sessanta, ha avuto un ritorno di fiamma negli anni Novanta come parte dello stile preppy school. La consacrazione definitiva? La divisa da scolaretta con il cardigan grigio indossata da Britney Spears nel celebre video di Baby One More Time. Oggi i cardigan conquistano tutte – giovanissime incluse – perché sono comodi e versatili, ideali per essere piegati in borsa e indossati all'occorrenza ai primi freddi autunnali.

Chanel

I cardigan protagonisti delle passerelle Autunno/Inverno 2021

Le sfilate dell'Autunno/Inverno 2021 sembrano citare proprio il mood di fine anni Novanta: cardigan portati come magliette – come quello di Jacquemus indossato da Chiara Ferragni – senza nulla sotto, che lasciano intravedere la pelle nuda. Gli abbiamo visti sulle passerelle estive e li porteremo anche in inverno, magari sopra un top reggiseno o un abito aderente in maglia, come propone Acne Studios. La novità? Spille da balia al posto dei bottoni, come nei modelli firmati Versace, per un mix di dettagli punk e fascino bon ton. Sportmax e Acne Studios invece sposano la linea "maxi": cardigan lunghi e fascianti, da portare aperti o aderenti come una seconda pelle. Un'evoluzione del leisurewear e dell'abbigliamento confortevole in maglia che ci ha accompagnato nel 2020 e nei mesi del lockdown.

Acne Studios

Come abbinare il cardigan

Finché le temperature miti lo permettono, il trend da seguire per indossare il cardigan evitando l'effetto "nonna" è quello lanciato da Chiara Ferragni: indossare il golf "a pelle", abbottonato quel tanto che basta e non di più. L'imprenditrice digitale ha scelto un modello di Jacquemus che ormai è un must have: micro, aperto e con il fermaglio "gioiello" con il nome del brand, lo stesso indossato da Kendall Jenner nella campagna pubblicitaria e da Cynthia Erivo a Venezia. Evitate le gonne lunghe e le camicie bon ton: gli abbinamenti giusti per i microcardigan sono informali e sbarazzini, dai jeans larghi ai pantaloni palazzo a vita alta, in modo da bilanciare i volumi.

Chiara Ferragni indossa un cardigan Jacquemus

Se invece volete ricreare il look "Britney" primi anni Duemila, il modello da seguire è Bella Hadid che abbina un cardigan a righe colorate Comme Des Garçon a una t-shirt stampata e una minigonna in denim. Gli accessori giusti? Quelli che seguono il mood retrò: anfibi, occhiali a fascia e accessori colorati per capelli. Per non scivolare nell'effetto demodé evitate camicie, ballerine e in generale gli abbinamenti troppo "classici" in stile college: il cardigan per l'autunno/inverno 2021-22 si portano con capi casual come le sneakers, i crop top o gli abiti in maglia, per un effetto aderente "seconda pelle". Una morbida carezza per entrare nell'autunno con stile (e un pizzico di nostalgia).