Giulia De Lellis col cardigan da quasi 3mila euro: il look etnico (e di lusso) per il picnic autunnale Giulia De Lellis ha organizzato un picnic sul prato in compagnia del fidanzato durante una soleggiata giornata di inizio autunno. Per l’occasione ha sfoggiato un adorabile look dallo stile country e non ha rinunciato a un accessorio di lusso: ecco quanto costa il suo cardigan etnico.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis non è più una semplice influencer che sogna di diventare esperta di tendenze, è ormai una vera e propria icona di stile capace di imporre le mode più svariate con una sola foto postata sui social. Da qualche tempo a questa parte sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: oltre agli innumerevoli successi professionali, sembra aver trovato anche l'amore al fianco dell'ereditiero miliardario Carlo Beretta e non potrebbe essere più serena. È proprio con lui, ad esempio, che si è concessa un picnic all'aria aperta, sfoggiando un look perfetto (ed extra lusso) per l'autunno

Il look country di Giulia De Lellis

Quale migliore occasione delle giornate soleggiate dell'autunno per organizzare un picnic sul prato? Giulia De Lellis lo sa bene ed è per questo che ha allestito una mini tavola imbandita in un enorme bosco tra alberi e cespugli, così da concedersi una mattinata romantica con il fidanzato. Poteva mai rinunciare allo stile per un'occasione simile? Assolutamente no ed è apparsa super trendy in versione country. Ha indossato degli stivali texani, uno dei must-have del momento, un modello in color tabacco di Golden Goose. Li ha abbinati a un cappello di paglia a falda larga, a una t-shirt sui toni del beige di Mvp Wardrobe e a un adorabile cardigan dallo stile etnico.

Il cardigan Alanui indossato da Giulia De Lellis

Quando costa il cardigan jacquard di Giulia De Lellis

La cosa che in pochi sanno è che la giacca di lana di Giulia è una vera e propria chicca per gli amanti della moda. La De Lellis ha infatti seguito il trend del cardigan dallo stile etnico, completando il look da campagna con un accessorio extra lusso che da diversi anni a questa parte sta spopolando tra le star. In passato è già stato indossato da Chiara Ferragni e dalla Grogoraci e riesce ad aggiungere un tocco originale e colorato a ogni outfit. Il cardigan è firmato Alanui, è di cashmere, decorato con l'iconico motivo jacquard, le frange sui bordi e la cintura in vita. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 2.450 euro.