in foto: Alba Parietti, Mostra del Cinema di Venezia 2020

Buon compleanno ad Alba Parietti. La showgirl, conduttrice e opinionista compie oggi 60 anni. La metà di questi li ha trascorsi in tv, imponendosi sin dagli esordi col suo fascino. Non a caso, è un'indiscussa sex symbol che non ha mai negato di aver anche fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma è stato anche il suo carattere forte e battagliero a consentirle di ritagliarsi uno spazio tutto suo nella televisione italiana e nei cuori dei telespettatori. Certo, non sono mancati i vivaci confronti nei salotti televisivi, ma ogni volta lei ha portato avanti le proprie idee senza nascondersi e senza cercare consensi a tutti i costi.

Alba Parietti compie 60 anni

La libertà Alba Parietti ce l'ha nel nome. Il suo nome fu scelto dal padre, partigiano, in onore della città di Alba, la prima liberata nel 1945. E questo valore lo ha sempre portato avanti nella sua vita, personale e professionale. "Chi mi critica forse non sa che per me la follia è libertà" aveva detto in un'intervista a Oggi. E in effetti le critiche e le polemiche nei suoi confronti non sono mai mancate in questi anni: è nel mondo della tv da più di 30 anni, dopo un breve trascorso nelle radio locali.

in foto: Alba Parietti, 1997

Gli anni Novanta sono stati forse quelli decisivi: l'Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell'anno nel 1991, la conduzione di Sanremo nel 1992, la conduzione dei Telegatti e di Striscia la Notizia (prima conduttrice donna nel 1993). Non ha rifiutato il cinema, ma ha anzi preso parte a diversi film molto noti: Sapore di mare, Abbronzatissimi e Paparazzi. Poi l'abbiamo vista nei panni di concorrente (Notti sul ghiaccio, Ballando con le stelle, Caduta libera!) e opinionista (L'Isola dei Famosi, Live-Non è la D'Urso, Announo, La fattoria): senza dubbio non è una che ha paura di dire come la pensa.

in foto: Alba Parietti alla Mostra del Cinema di Venezia, 2020

Alba Parietti, una donna senza peli sulla lingua

Alessia Fabiani, Maria Teresa Ruta, Aldo Busi, Selvaggia Lucarelli ultima in ordine di tempo: spesso Alba Parietti è stata protagonista di vivaci scontri televisivi o sui social. È una donna diretta, autoironica e senza peli sulla lingua che reclama il diritto a dire la sua, ad argomentare con convinzione ciò in cui crede sfidando il perbenismo e i pregiudizi e per nulla disposta ad accettare compromessi di alcun genere.

in foto: Alba Parietti alla Mostra del Cinema di Venezia, 2019

La bellezza non ha età

In televisione siamo abituati a vederla truccata e vestita in modo molto elegante, ma nella vita di tutti i giorni Alba Parietti non disdegna del tutto il look acqua e sapone, con viso al naturale e abiti comodi, pigiama compreso. "Nella vita vera sono una semidebosciata" ha scritto su Instagram allegando un selfie in versione casalinga, una volta terminati gli impegni televisivi. E in effetti i selfie senza make up sono un suo must: non ha alcuna paura di mostrare com'è quando è lontana dai riflettori. In vesti casalinghe l'opinionista tv è una donna che sta bene con se stessa e la propria immagine, ma non per questo vuole rinunciare del tutto a mostrarsi in chiave più curata.

in foto: Alba Parietti alla conferenza stampa de L’Isola dei Famosi, 2019

Per lei nessuna donna deve essere ridicolizzata, solo perché ci tiene a veicolare la versione migliore di sé: "Se una donna a 60 anni, a 59 anni, a 40 anni ha il gusto di piacere e magari ci riesce, ma perché toglierle questa gioia?" aveva scritto a proposito delle sue foto in spiaggia. La bellezza non ha età ed è anche equilibrio interiore, è svincolarsi dal bisogno di piacere a tutti i costi e dal giudizio altrui: Alba questo lo ha capito perfettamente e ama mostrare tutte le versioni possibili di sé.