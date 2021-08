Leni sfila in oro a Capri: il debutto sul red carpet della figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore Heidi Klum ha preso parte all’evento LuisaViaRoma for Unicef organizzato a Capri lo scorso weekend, apparendo sul red carpet al fianco di Leni, la figlia nata dalla relazione con Flavio Briatore. Le due hanno scelto dei look coordinati di paillettes, dando prova del fatto che la bellezza è ereditaria in famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è andato in scena a Capri l'evento annuale che LuisaViaRoma organizza per Unicef e, come a tradizione, si è trasformato in una vera e propria parata di star. Le celebrities che hanno calcato il red carpet con i loro look più eleganti e glamour sono state moltissime, da Elisabetta Gregoraci a Tina Kunakey, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata un'inedita coppia mamma-figlia. Heidi Klum si è fatta accompagnare alla serata mondana dalla figlia Leni, la 17enne nata dalla relazione con Flavio Briatore che per l'occasione ha sfoggiato uno scintillante look coordinato al suo.

Heidi e Leni Klum coordinate in paillettes

Fino ad ora avevamo visto Heidi e Leni Klum solo in versione casual alle prese con la scuola guida ma all'evento caprese hanno spopolato in fatto di eleganza, scegliendo degli scintillanti look coordinati tempestati di paillettes. Per il red carpet della serata la mamma ha optato per un lungo abito monospalla con lo spacco laterale di Elie Saab, mentre la figlia ha preferito una sinuosa sirena total gold dalla profonda scollatura sulla schiena firmata Versace. Entrambe hanno completato il tutto con vertiginosi tacchi a spillo e con i capelli portati sciolti, dando prova del fatto che la bellezza mozzafiato è ereditaria in casa Klum.

Leni Klum in Versace

Heidi e Leni Klum sembrano sorelle

La generazione dei "figli di" ha ormai invaso il mondo dello spettacolo e non poteva mancare all'evento benefico caprese LuisaViaRoma for Unicef. Leni e mamma Heidi hanno letteralmente spopolato in fatto di eleganza ma, al di là degli abiti sfoggiati, è stato un altro dettaglio a lasciare senza parole il pubblico: le due si somigliano in modo impressionate. Hanno gli stessi capelli lunghi, lisci e biondi, lo stesso sorriso smagliante, la stessa silhouette impeccabile e la stessa passione per la moda. Insomma, potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle. Ora Leni sarà pronta per calcare i tappeti rossi più ambiti da sola?