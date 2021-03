Harry Syles è ormai icona fashion della moda maschile, simbolo di libertà e di stile genderless che tra abiti glamour e accessori sopra le righe riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé ogni volta che appare in pubblico. Indossa gonne, shorts di jeans, tracolle, non avendo paura di osare, di stravolgere gli stereotipi, di ribellarsi alle convenzioni comunemente accettate, a prova del fatto che è arrivato il momento di dire addio alle comuni distinzioni tra uomini e donne, soprattutto quando si parla di abbigliamento. Ai Grammy Awards 2021 ne ha data l'ennesima prova, presentandosi sul palco con degli esuberanti boa colorati che hanno aggiunto un tocco glamour al completo di pelle e a quello con la giacca tartan.

L'originale collana di Harry Styles

In molti, però, si sono lasciati sfuggire l'accessorio originale che portava al collo, destinato a diventare il must-have di tutti coloro che non temono di dare libero sfogo alla loro audacia. Sotto le piume dei boa, il cantante ha sfoggiato una catenina d'oro che tra i suoi pendenti, oltre a una croce latina, aveva anche un ciondolo a forma di banana con un evidente riferimento al simbolo fallico. Si tratta di un gioiello firmato Gucci che viene descritto come "un invito a lasciarsi alle spalle le vecchie regole della moda, Epilogue è un esperimento di stile senza tempo. Questa libertà di espressione priva di inibizioni si esprime qui attraverso un pendente banana su una collana realizzata in argento 925 lucido con dettagli GG".

in foto: La collana banana di Gucci

Harry Styles, la star che non ha paura di osare

Qual è il prezzo dell'originale gioiello sfoggiato da Harry Styles? Ciondolo banana e collana vengono venduti insieme a 440 euro sul sito ufficiale della Maison fiorentina, anche se della stessa linea "banana" sono disponibili anche bracciale e orecchini a delle cifre inferiori. Insomma, è chiaro che l'artista non ha paura di osare e di provocare il pubblico e, dopo le gonne, gli shorts e le piume, non ha esitato a indossare un accessorio che richiama in modo chiaro la forma fallica. In quanti avranno il coraggio di seguire il suo esempio senza lasciarsi influenzare dai luoghi comuni? Harry Styles continua a essere il simbolo della lotta agli stereotipi ed è proprio per questo che i fan lo amano alla follia.