La pandemia da Coronaviurs ha letteralmente cambiato le nostre vite ma lo showbiz non si ferma. Quest'anno la 63esima edizione dei Grammy Awards è andata in scena a Los Angeles, presentata dal comico del The Daily Show Trevor Noah, con un nuovo formato. Gli Oscar della musica sono stati assegnati in una cerimonia diversa dal solito, senza il red carpet e con un mix di premiazioni ed esibizioni sul palco, pre registrate o in streaming.

Protagonista dell'edizione 2021 è stata Beyoncé, che a sorpresa è apparsa sul palco, con un look custom di Schiaparelli Haute Couture, per ritirare il premio per il miglior video musicale “Brown Skin Girl”, il premio per la migliore performance rap e per la migliore canzone rap "Savage", con Megan Thee Stallion. Infine ha ricevuto anche un Grammy per la migliore performance R&B con "Black Paradè". Beyoncé con i premi vinti in questa edizione degli Oscar della musica entra nel Guinnes dei record, è infatti la donna ad aver conquistato più Grammy nella storia, ben 28, superando la violinista statunitense Alison Krauss che fin ora, con 27 premi, deteneva il primato.

in foto: Dua Lipa in Atelier Versace

Billie Eilish, in Gucci, ha vinto il premio principale, ovvero quello di singolo dell'anno con “Everything I Wanted”. Dopo il successo del 2020 la giovane star americana vince per la seconda volta. Taylor Swift, in un abito floreale di Oscar de la Renta, ha portato a casa il Grammy per l'album dell'anno, “Folklore”. Anche la Swift ritirando questo premio entra nel Guinnes, è infatti la prima volta che una donna vince nella categoria per tre volte.

in foto: Beyoncé in Schiaparelli Haute Couture

I look dei Grammy Awards 2021

Oltre ad essere entrata nei record con i suoi premi, Beyoncé vince la gara di stile della serata. La cantante è apparsa meravigliosa con capelli al naturale e con indosso un abito cutom made in pelle di Schiaparelli Haute Couture. Il mini dres off shoulder lasciava le spalle scoperte ed era impreziosito con drappeggi nel tessuto sulla scollatura e in vita. Enormi orecchini pendenti e un paio di originali guanti lunghi in pelle nera, con tanto di unghie dorate e appuntite applicate, completavano l'outfit, a cui Beyoncé ha abbinato un paio di pump Jimmy Choo.

in foto: Taylor Swift in Oscar de la Renta

Tutti i look di Dua Lipa per la serata erano firmati Atelier Versace. Il primo outfit, scelto per il red carpet, era composto da un sensuale abito con cut dalla linea a sirena, con maglia metallica e body impreziosito una maxi farfalla ricoperta di cristalli. I colori del vestito ricordavano quelli dell'aurora boreale. Per la performance sul palco Dua Lipa ha indossato ancora un look Versace, composto da una voluminosa cappa in duchesse di seta fucsia, interamente ricoperta di cristalli, che decoravano anche il top e la culotte rivelati dopo che la cantante ha lasciato cadere sul palco l'enorme mantello. A completare il look stivaletti coordinati ricoperti di cristalli.

in foto: Dua Lipa in Atelier Versace

Taylor Swift è apparsa durante la performance pre registrata con indosso un lungo abito, appositamente creato per l'occasione dalla Maison italiana Etro. Si tratta di un modello in chiffon oro dalla stampa Paisley nei toni del blu, con maxi rouches e dettagli in pizzo sullo scollo e sulle maniche. Pe ritirare i premio, invece, la popstar ha scelto un mini dress nude di Oscar de la Renta, ricoperto di fiori colorati tridimensionali. Harry Styles ha sfilato con uno dei suoi audaci look griffati Gucci, composto con pantalone in velluto, cappotto principe di Galles su pullover scollo a V. A completare il tutto un lungo boa lilla attorcigliato al collo.

in foto: Harry Style in Gucci

Lizzo ha vestito due abiti di Balmain, il primo corto in verde metallic, il secondo lungo e asimmetrico in tessuto madreperla sui toni del rosa chiaro, con scollatura monospalla, drappeggi sul corpetto e ruche sulla gonna. Megan Thee Stallion ha ritirato il premio al fianco di Beyoncé con un abito arancio dal maxi fiocco posteriore di Dolce&Gabbana, la stessa casa di moda ha firmato i luccicanti costumi per l'esibizione sul palco.