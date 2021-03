La famiglia Beckham è una delle più amate e seguite al mondo, in Inghilterra addirittura viene considerata quasi al pari della Royal Family, dunque tutto ciò che fa inevitabilmente catalizza l'attenzione di media internazionali. Questa volta a essere finiti sotto i riflettori non sono stati né i coniugi David e Victoria, né tantomeno il futuro sposo Brooklyn, quanto piuttosto la piccola di casa, Harper. Ha solo 9 anni ma a quanto pare ha già le idee chiare sul suo futuro: vuole seguire le orme della mamma nel campo della moda. Dopo aver provato a diventare stilista fin da piccolissima, ora ha rivolto le sue attenzioni al mondo beauty ed è alle prese con le prime sperimentazioni nei panni di make-up artist.

Harper Beckham è la Mua personale di Victoria

Harper Beckham è molto legata a mamma Victoria e non perde occasione per sostenere in prima persona i suoi progetti. Dopo aver indossato alcuni abiti della collezione dell'ex Posh Spice, dal maglione bicolor al lungo abito fiorato, questa volta ha provato la linea beauty che porta la firma di VB. La bimba si è trasformata in truccatrice e si è divertita a curare nei minimi dettagli il make-up della mamma. Naturalmente tutto è stato documentato con un video social, nel quale la moglie di David è apparsa in primissimo piano mentre la figlia (con tanto di tutorial vocale) le picchietta con il dito un ombretto colorato sulla palpebra. Nella didascalia Victoria ha poi scritto: "La Mua Harper usa il Lid Lustre: un tocco di Tea Rose all-over e una piccola quantità di Honey nella piega", facendo riferimento ai colori della palette utilizzati dalla bimba.

La collezione beauty firmata da Victoria Beckham

È ormai da oltre un anno che Victoria Beckham ha "invaso" l'universo beauty con una collezione di cosmetici e prodotti i make-up pensati per esaltare al meglio la naturale bellezza femminile. Si tratta di un brand di lusso con una particolare attenzione all'ambiente: come dichiarato dall'ex Posh Spice, infatti, l'obiettivo del marchio è la sostenibilità. Ombretti, eyeliner, fondotinta ma anche temperamatite e accessori per il trucco: sono solo alcuni dei prodotti della collezione, alcuni dei quali vengono utilizzati quotidianamente dalla moglie di David. Harper seguirà le orme della mamma nel mondo fashion o in quello beauty? A quanto pare ha decisamente l'imbarazzo della scelta.