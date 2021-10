Givenchy porta in passerella una collana-cappio a Parigi: esplode la polemica sui social Il mondo della moda viene spesso accusato di romanticizzare la malattia mentale. L’ultimo accessorio a far scoppiare la polemica è un collier argentato apparso durante la sfilata di Givenchy alla Parigi Fashion Week, accusato di richiamare un cappio al collo. Una scelta che ha un precedente: due anni fa Burberry finì nella bufera per una felpa…

A cura di Beatrice Manca

A Parigi è in corso la Fashion Week, che riacceso i riflettori sulla capitale francese della moda, tornata ai fasti delle sfilate pre Covid. Domenica 3 ottobre è stata la volta di Givenchy, che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2022 rileggendo gli archivi della Maison in ottica contemporanea, tra bustier, top con inserti cut out e altissimi cuissardes con la zeppa. Ma tra tutti gli abiti visti in passerella è stato un accessorio a far parlare di sé: un collier rigido in metallo alla cui estremità c'è quello che sembra un cappio, con la corda avviluppata nel nodo. Un gioiello che evoca immagini molto macabre sul suicidio: poche ore dopo sui social è scoppiata la polemica.

La polemica sul ciondolo-cappio di Givenchy

La sfilata Givenchy ha ricevuto l'applauso del pubblico per il lavoro dello stilista, capace di coniugare suggestioni di epoche diverse, ma un'uscita ha fatto alzare più di un sopracciglio. La modella in questione è apparsa in passerella con un abito in maglia color ruggine su cui spiccava una collana argentata, rigida e semiaperta, con un'estremità ripiegata su se stessa. La forma del gioiello non lascia molti dubbi: sembra proprio una corda che forma un cappio. Una suggestione molto macabra, considerata la vicinanza con il collo, che riporta subito la mente al suicidio o al linciaggio. A sollevare il caso è stato l'account Diet Prada, che in un post ha scritto: "Mi fa molto riflettere che nessuno l'abbia notato".

Givenchy Primavera/Estate 2022

Il precedente: la felpa di Burberry con il cappio

Diet Prada, account di satira sulla moda specializzato nell'individuare i "copia-e-incolla", fa anche notare che c'è un precedente dimenticato troppo in fretta: nel 2019 Burberry aveva presentato una felpa con cappuccio, le cui stringhe erano annodate a formare un cappio. Una modella denunciò pubblicamente l'associazione pericolosa con il suo suicidio e la collezione Tempest finì nella bufera. La polemica sull'estetizzazione della malattia mentale e del suicidio fu tale che l'azienda fu obbligata a fare un pubblico "mea culpa". A distanza di due anni, però, il mondo della moda che tanto si era indignato sembra essersi già scordato lo scandalo, tanto che Givenchy ha riproposto un gioiello dalla forma molto simile. La storia si ripete, anche sulle passerelle.