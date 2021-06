Giulia Stabile ha vinto l'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi e non potrebbe essere più felice. L'esperienza al talent di Canale 5 le ha permesso non solo di mettere in mostra le sue doti da danzatrice ma le ha dato anche la possibilità di trovare l'amore (attualmente, infatti, è ancora fidanzata con il cantante Sangiovanni, con il quale ha cominciato ad avere una relazione proprio all'interno della scuola). Nonostante sia passato più di un mese dalla fine del programma, Giulia continua a essere amatissima. Non sorprende, dunque, che il suo ritorno in tv abbia fatto un certo clamore. La ballerina è stata tra le ospiti di Domenica In e non ha esitato a danzare in diretta con un look trendy e sofisticato.

Giulia Stabile festeggia il compleanno a Domenica In

Ieri Giulia Stabile ha compiuto 19 anni e per l'occasione non ha organizzato nessun party folle e nessuna reunion con gli ex colleghi, ha preferito dedicarsi alla sua più grande passione, il ballo. Era da tempo che si mostrava solo sui social tra ricordi nostalgici e coreografie improvvisate ma nelle ultime ore le cose sono cambiate. È tornata in tv dopo la vittoria di Amici, lo ha fatto per Mara Venier, che le ha permesso di ballare e di raccontarsi sul palcoscenico di Domenica In. Al termine dell'intervista, inoltre, le è stata portata una torta in studio ed è stata lieta di spegnere le 19 candeline al fianco della nota conduttrice.

Il look di Giulia per il ritorno in tv

Dopo aver spopolato con le sue giacche over e colorate sul palco di Amici, Giulia è tornata in tv con un nuovo stile. Ha detto addio ai completini sportivi e ai piedi nudi, a Domenica In ha ballato sulle note di Ice ice baby in jeans e tacchi. La coreografia era stata già proposta durante il serale ma è stata rivisitata con passi e dettagli inediti. Per l'occasione la vincitrice del talent ha puntato tutto su un outfit sui toni del bianco con jeans a vita alta decorati con dei fiori variopinti, li ha abbinati a una giacca crop coordinata e a un crop top salmone con cui ha lasciato la pancia in bella vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti alti, dettaglio che ha aggiunto un dettaglio provocante e sofisticato al look. Giulia continuerà a farsi vedere in tv? L'unica cosa certa è che sembra avere tutte le carte in regola per diventare anche icona fashion.