La vita di Giulia Stabile è cambiata in modo drastico negli ultimi mesi: è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi lo scorso settembre, ha trovato l'amore al fianco di Sangiovanni e, dopo aver conquistato la tanto ambita maglia del serale, si è aggiudicata anche la vittoria durante la finalissima. È chiaro, dunque, che non dimenticherà facilmente l'esperienza al talent, anche perché ad oggi viene considerata una vera e propria star. Sarà perché è passato ancora troppo tempo dal trionfo o perché semplicemente è stata travolta dall'effetto nostalgia, ma nelle ultime ore la ballerina ha "sbloccato" alcuni ricordi, mostrando tutti i look sfoggiati sul palco.

Giulia, il dolce ricordo di Amici

Giulia Stabile non riesce ancora a credere a tutto quello che le è successo ma una cosa è certa: non dimenticherà mai l'esperienza su Canale 5. Fatta eccezione per il primo balletto post-talent in jeans e anfibi, sui social condivide solo foto realizzate sul palcoscenico di Amici. Di recente lo ha fatto ancora, approfittandone per rilasciare un commento dolcissimo. Accanto alle foto di scena ha infatti scritto: "Ad un mese e qualche giorno dalla fine di tutto questo, oggi sblocco qualche ricordo. Voi ricordate tutti questi momenti? Il vostro preferito? Io non riesco a sceglierne uno mannaggia a me". Insomma, anche se si tratta solo di una didascalia, la ballerina è riuscita ancora una volta a mettere in mostra tutta la sua spontaneità.

in foto: Giulia Stabile con i tacchi a spillo ad Amici

Dalle tute alle giacche over: lo stile di Giulia a Amici

A differenza di qualche anno fa, ora ai protagonisti di Amici viene lasciata una certa libertà quando si parla di look. Giulia Stabile lo sa bene, basti pensare al fatto che il suo stile si è evoluto moltissimo dalla prima puntata alla finale. Ne ha dato prova con le foto iconiche dell'esperienza condivise a un mese dalla vittoria. Inizialmente puntava tutto su tute con pantaloni a vita alta e sneakers, poi ha cominciato a lavorare sulla sua femminilità osando con camicie trasparenti, tacchi e micro shorts. Al serale, invece, è passata alle giacche oversize colorate portate con dei micro completini sportivi in total black, anche se spesso per esigenze di scena ha optato per degli eterei maxi abiti in stile dea. Qual è il look che piace di più ai fan?