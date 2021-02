Gigi Hadid è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo l'arrivo della prima figlia, si chiama Khai ed è nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik lo scorso settembre. Certo, per il momento preferisce evitare le passerelle ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, la forma fisica non c'entra nulla. Come dimostrato da alcuni scatti in cui ha messo in mostra la pancia dopo il parto per la prima volta, vanta una silhouette da urlo, la sua scelta è dovuta semplicemente al fatto che vuole prendersi cura personalmente della bimba. Se da un lato dice no ai viaggi in giro per il mondo, in fatto di servizi fotografici sta dando il meglio di lei. Di recente, infatti, è stata lieta di condividere la nuova copertina conquistata, la prima realizzata dopo essere diventata mamma. Oltre a sfoggiare un look griffato che le ha esaltato i fianchi, la modella ha anche celebrato la maternità, rivelando alcune indiscrezioni sulla sua nuova e meravigliosa vita al fianco di Khai.

Il look per la prima cover da mamma

Gigi Hadid ha conquistato la prima pagina del nuovo numero di Vogue e, sebbene per lei le copertine non siano una novità, quest'ultima è davvero speciale. Il motivo? È la prima volta che raggiunge un traguardo simile da quando è mamma. Per l'occasione non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile, indossando un lungo cappotto bianco con delle sfumature rosse di Prada, un modello lungo, fasciante e a maniche corte che tiene chiuso lei stessa con la mano, mettendo in risalto il sinuoso stacco tra vita e fianchi, ovvero un indiscusso simbolo di femminilità che ricorda l'iconica scultura della Dea Madre. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci con la fila centrale, mettendo in mostra le lunghezze extra, mentre in fatto di make-up ha optato per dei toni abbastanza naturali. Non si è trasformata forse in una iper moderna dea della maternità?

in foto: Gigi col pancione

Il parto di Gigi Hadid è durato più di 14 ore

Oltre alla prima foto ufficiale da mamma, Gigi ha anche rilasciato un'intervista alla nota rivista di moda e non ha potuto fare a meno di affrontare il tema maternità. Ha raccontato del parto affrontato nella fattoria di famiglia in Pennsylvania, del travaglio durato 14 ore, di tutte le persone che sono volute essere al suo fianco in quel momento (e che non avrebbero potuto farlo in un comune ospedale), dalla mamma Yolanda alla sorella Bella, fino ad arrivare al fidanzato Zayn. Oggi non potrebbe essere più felice e, nonostante sia tornata al lavoro, ha capito che essere genitore è l'unica "professione" davvero totalizzante. Da quando ha portato a termine la gravidanza di Khai, la Hadid "cammina sulle nuvole", tanto da avere l'impressione di vivere una vita diversa e decisamente molto più splendida dalla sua.