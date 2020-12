Gigi Hadid è diventata mamma a fine settembre, ha messo al mondo la prima figlia nata dalla relazione con il fidanzato Zayn Malik e, nonostante abbia ricominciato a lavorare, è convinta del fatto che nulla le renderà felicità e soddisfatta come l'essere genitore. Certo, inizialmente ha preferito tenere la notizia della gravidanza nascosta, non a caso in piena dolce attesa ha mostrato il pancione solo in rarissime occasioni, ma ora non perde occasione per rivelare tutti i dettagli di questo periodo magico della sua vita. Di recente è stata la mamma Yolanda Hadid a soddisfare la curiosità dei fan, condividendo sui social le foto del momento in cui la top ha rivelato di aspettare una femminuccia.

La dolce idea per rivelare il sesso del nascituro

Ricordate le foto del compleanno in quarantena di Gigi Hadid? All'epoca sapeva già di essere incinta, anche se, a giudicare dalla silhouette impeccabile che vantava, nessuno lo avrebbe mai detto. Solo nelle ultime ore, però, si è scoperto che nel giorno del party conosceva già il sesso del nascituro. Chi fu la prima a saperlo? La mamma Yolanda, alla quale la modella fece una sorpresa dolcissima. Insieme a Zayn preparò una torta su due livelli ricoperta di glassa bianca che, una volta tagliata, rivelò un gustoso pan di Spagna rosa, dettaglio che lasciava intendere che aspettava una femminuccia.

La reazione di Yolanda Hadid

Come reagì la futura nonna? Abbracciò teneramente i due genitori, felice del fatto che presto avrebbe tenuto tra le braccia l'ennesima "donna" di casa Hadid. Oggi è stata proprio lei a voler rivivere quel momento dolcissimo su Instagram, scrivendo nella didascalia dell'album: "Questa notizia rosa è stata il momento clou del nostro 2020. Grazie mami e papi per questo meraviglioso regalo". Insomma, nonostante il 2020 sia stato non poco difficile, la famiglia Hadid lo assocerà per sempre a questo evento dolce e speciale. La vita di Gigi è cambiata in modo drastico negli ultimi mesi e lei non potrebbe esserne più felice.