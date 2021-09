Gigi Hadid, il primo Met Gala da mamma: “Sto insegnando a Khai cosa vuol dire vestirsi bene” Gigi Hadid era tra le star che hanno preso parte al Met Gala 2021 e, nonostante sia una veterana dell’evento, per lei questa edizione è stata particolarmente emozionante. Il motivo? È stata la prima volta che vi ha partecipato dopo essere diventata mamma: ecco per quale motivo la cosa potrebbe dare degli importanti insegnamenti alla figlia Khai.

A cura di Valeria Paglionico

Il Met Gala è uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda e, dopo essere andato "in pausa" nel 2020 a causa della pandemia, è tornato in gran stile. Lo scorso lunedì notte il red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York è stato letteralmente invaso dalle star e tutte si sono sfidate a colpi di stile, da J.Lo in versione cow-girl a Kim Kardashian con il volto coperto. Tra le "veterane" dell'evento c'è Gigi Hadid che, dopo aver diminuito drasticamente i suoi impegni professionali dopo aver messo al mondo la figlia Khai, ha deciso di tornare sul red carpet. Al di là dell'inedito look con i capelli rossi, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le sue dichiarazioni sulla "nuova vita" da mamma.

Gigi Hadid torna al Met Gala in versione mamma

Nonostante sia una vera e propria veterana degli Oscar della moda, Gigi Hadid si è emozionata non poco sul red carpet del Met Gala 2021. Il motivo? È stata la sua prima volta da mamma all'evento. Non sorprende, dunque, che per l'occasione abbia dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo splendida in un lungo abito bustier firmato Prada, un modello bianco con spacco posteriore abbinato a dei maxi guanti di pelle nera. La vera novità, però, sta nell'hair look: la modella ha detto addio ai capelli biondi e ha provato una appariscente tintura rosso mogano. Sebbene sia meravigliosa in tutte le versioni, la differenza rispetto al passato è decisamente evidente.

Gigi Hadid in Prada al Met Gala 2021

Gigi Hadid, cosa ha insegnato alla figlia durante il Met Gala 2021

Gigi Hadid è stata intervistata dai giornalisti presenti durante la sua partecipazione al Met Gala e on ha potuto fare a meno di parlare della figlia Khai, la prima figlia nata dalla storia col fidanzato Zayn Malik. Le sue parole sono state: "Compirà un anno la prossima settimana e sento di essere stata impegnata a fare la mamma, sono stata alla fattoria con lei ogni giorno in tuta e con i nostri chignon coordinati". Nonostante per una sera abbia lasciato a casa la bimba, non se ne pente affatto, anzi, ritiene che la cosa possa darle un grande esempio: "Sento che stanotte le sto insegnando cosa vuol dire vestirsi bene, sentirsi a proprio agio e avere equilibrio. Penso che quando trovi quell'equilibrio nella vita, senti davvero di essere diventata una donna. Quando impari a gestire tutto questo, è quando ti senti al meglio". Insomma, Gigi è una mamma premurosa che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda, anzi, spera di trasmetterla anche alla piccola di casa.

