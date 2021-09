Gigi Hadid cambia look: al Met Gala 2021 con i capelli rossi come Rita Hayworth Anche con qualche mese di ritardo, il Met Gala si conferma l’evento glamour dell’anno, con un red carpet ricco di colpi di scena. Tra le protagoniste della serata c’è anche la top model Gigi Hadid, che ha sfilato con un abito bustier bianco e nero, guanti lunghi fino al gomito e…una folta chioma rossa.

A cura di Beatrice Manca

Il Met Gala è uno degli eventi di moda e di costume più attesi: per gli stilisti, è una vetrina formidabile. Per le celebrità è un riconoscimento sociale: se sei stato invitato, allora ormai sei una star. L'edizione 2021, posticipata per via della pandemia, ci ha regalato un red carpet ricco di colpi di scena. Tra le protagoniste della serata sicuramente la top model Gigi Hadid, ormai una veterana del Met Gala, che ha scelto di ispirarsi all'attrice Rita Hayworth: guanti, abito bustier e…una folta chioma rossa.

Gigi Hadid con i capelli rossi

Gigi Hadid ha sfilato sul red carpet con un look firmato Prada: un abito bustier bianco e nero, con un grande spacco sul retro che rivelava collant scuri e scarpe argentate. Il tipo di abito, insieme ai guanti, ha fatto subito balzare alla mente una grande icona di stile hollywoodiana: l'attrice Rita Hayworth nel film Gilda. Forse è stata proprio l'attrice a "suggerirle" un nuovo hair look: una chioma rosso Tiziano, alla Jessica Rabbit.

Gigi Hadid in Prada

Non è la prima volta che vediamo la top model con i capelli rossi: aveva già posato con una chioma fiammante in estate, su Instagram, e per la sfilata di Versace. Gigi Hadid è castana di natura, ma siamo abituati a vederla con un bel biondo caramello, caldo e luminoso. Con ogni probabilità anche questo ultimo cambio di look è stato ottenuto grazie a una parrucca (anche se la coda tirata sul capo farebbe pensare il contrario). Solo pochi giorni fa aveva sfilato per Moschino con il suo solito color miele. In ogni caso, Gigi Hadid ha lanciato la moda: il rosso scuro è il colore da provare per chi vuole cambiare i capelli in vista dell'autunno.