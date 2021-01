La super modella Gigi Hadid lo scorso settembre ha avuto la sua prima figlia con il cantante Zayn Malik e da allora ha sempre centellinato molto accuratamente le informazioni rivelate ai fan. Per esempio, non sappiamo ancora il nome della bambina. Però negli scorsi giorni ha raccontato su Twitter il momento esatto in cui ha scoperto di essere incinta: una vera sorpresa, arrivata nel bel mezzo delle sfilate della fashion week di febbraio, che l'ha costretta a fare i conti con le nausee mattutine nel backstage. In passerella è riuscita a nascondere tutto e a mostrarsi sempre impeccabile. Merito del suo talento ma anche di due aiutanti speciali: la mamma Yolanda Hadid e la sua amica Taylor Swift, che le hanno portato snacks nel backstage.

Gigi Hadid ha scoperto di essere incinta a febbraio

Tutto è nato da una foto condivisa su Instagram che la ritrae in passerella durante la sfilata di Jacquemus, il 18 gennaio del 2020: bellissima come sempre, con un abito scivolato color crema e i lunghi capelli biondi ondeggianti sulla schiena. Nella didascalia la top model ha scritto: "La mia bambina era già dentro di me". A quel punto si è scatenata la curiosità dei fan, che le hanno chiesto se sapesse già di essere incinta durante quella sfilata o se lo avesse scoperto solo dopo. Gigi Hadid ha risposto via Twitter: "Sì, l'ho scoperto il giorno prima della sfilata di Tom Ford". Lo show in questione si è tenuto circa tre settimane dopo, il 7 febbraio 2020, quando la top model aveva già attraversato l'oceano per volare a Hollywood. Quindi il test rivelatore è stato fatto il 6 febbraio 2020.

in foto: Gigi Hadid durante la sfilata di Tom Ford il 7 febbraio 2020

Nello stesso post su Twitter Gigi Hadid ha raccontato anche come è riuscita a tenere sotto controllo le nausee in un contesto così stressante come può essere una sfilata di moda: "Nel backstage avevo costantemente la nausea ma ho scoperto che riuscivo a controllarla se mangiavo di continuo. Così, mia mamma continuava a portarmi snacks prima di ogni sfilata. Per fortuna". La madre di Gigi Hadid, Yolanda, è stata a sua volta modella: quindi conosce bene i ritmi delle sfilate.

in foto: Gigi Hadid con la mamma Yolanda e la sorella Bella

Taylor Swift portava i bagels a Gigi Hadid durante le sfilate

Un'altra utente su Twitter le ha chiesto cosa mangiasse durante la gravidanza e se avesse voglie particolari: "Andava a ondate: bagels, brownies al cioccolato a colazione. Pane tostato, pomodori, olio, insalata con un sacco di sale e pepe". Tra i suoi piatti preferiti in gravidanza c'erano le "Z ribs", cioé le costolette preparate dal fidanzato Zayn Malik con le patatine fritte. Ha poi spiegato che in Europa non riusciva mai a trovare i bagels quindi mangiava prevalentemente pane e formaggio. Ma a Londra ha avuto un'assistente speciale: la sua amica Taylor Swift, che sgattaiolava nel backstage delle sfilate per portarle i bagels. Un aiuto prezioso visto che Gigi Hadid ha confessato che il momento peggiore è stata la sfilata di Burberry, durante la London Fashion Week.