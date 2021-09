Gianmarco Tamberi dalle Olimpiadi alla tv: la prima volta a Verissimo è trendy con la giacca damascata La vita di Gianmarco Tamberi è cambiata da quando ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e non solo perché ha vinto la medaglia d’oro, da quel momento in poi è diventato un vero e proprio divo. Dopo il red carpet di Venezia, è sbarcato anche in tv: per la sua prima volta a Verissimo ha scelto un look super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Gianmarco Tamberi è l'atleta italiano che ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 ma la cosa insolita è che, oltre ad aver vinto la medaglia d'oro, è diventato un vero e proprio divo richiesto sui red carpet più ambiti al mondo. Probabilmente neppure lui si aspettava tanto successo ma è certo che, complice la bellezza mozzafiato che lo contraddistingue, avrebbe tutte le carte in regola per diventare un'icona di splendore e di stile. Oggi per lui è una giornata importante: è quella in cui debutta in televisione. È infatti tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo, sul cui palco si è presentato in una versione super glamour.

Il look di Gianmarco Tamberi a Verissimo

Lo avevamo lasciato in smoking black&white al fianco della fidanzata sul red carpet di Venezia e oggi ritroviamo Gianmarco Tamberi negli studi di Verissimo. Silvia Toffanin ha voluto intervistarlo a tutti i costi, portando così nel programma un volto "nuovo" oltre alle star "veterane", da Ilary Blasi a Belén Rodriguez. Il campione si è raccontato, parlando sia dei suoi successi professionali che della storia d'amore con Chiara Bontempi, e ne ha approfittato per sfoggiare un look davvero trendy. Ha lasciato a casa i completini sportivi e le scarpe da ginnastica, ha puntato tutto sull'eleganza con una giacca damascata a fondo blu, decorata con le iconiche stampe in oro, bronzo e argento (probabilmente si tratta di un modello Etro da 1.100 euro).

Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati e tirati all'indietro, così da mettere in risalto i lineamenti del viso, mentre in fatto di barba ha rinunciato alla "Half Shave" che lo ha contraddistinto nei primi anni di carriera. Di fronte i riflettori Gianmarco è apparsa a perfetto agio, a prova del fatto che non ha assolutamente nulla da invidiare alle star della tv.