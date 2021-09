Gianmarco Tamberi dalle Olimpiadi a Venezia: dopo Tokyo 2021 sfila come un divo sul red carpet Tra le star che hanno sfilato a Venezia 78 sul red carpet di “Qui Rido Io” c’era anche uno degli uomini dell’anno, Gianmarco Tamberi. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2021, il campione si è trasformato in un divo, posando al fianco della fidanzata Chiara in un elegante smoking bianco.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia 2021 è stato presentato in anteprima mondiale il nuovo film di Mario Martone, si intitola Qui Rido Io ed è dedicato alla storia della famiglia che ha fatto la storia del teatro, i Scarpetta-De Filippo. Il red carpet dell'evento è stato letteralmente invaso dalle star, dalla madrina Serena Rossi apparsa splendida in versione principessa a Martina Colombari in un originale abito etnico. Ad attirare le attenzioni dei fotografi, però, è stato Gianmarco Tamberi, che dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è trasformato in un vero e proprio divo al fianco della fidanzata Chiara Bontempi.

Gianmarco Tamberi in smoking a Venezia 78

Avevamo lasciato Gianmarco Tamberi sul podio delle Olimpiadi di Tokyo mentre stringeva emozionato la bandiera italiana tra le mani, oggi lo ritroviamo elegantissimo in versione divo sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Si è presentato alla prima del film Qui Rido Io in un rigoroso smoking di Lardini, un modello con giacca bianca e pantaloni neri abbinati a un papillon in tinta e a un paio di scarpe classiche di vernice firmate Tod's. Ha rinunciato alla "mezza barba" che lo ha sempre contraddistinto durante le gare importanti e ha tenuto i capelli tirati all'indietro come un vero e proprio attore hollywoodiano. L'accessorio che ha fatto la differenza? La medaglia d'oro dei Giochi Olimpici che ha mostrato con orgoglio ai fotografi.

Gianmarco Tamberi in Lardini

Il campione olimpico con la fidanzata sul red carpet

Ad accompagnare il campione italiano sul primo red carpet veneziano della sua vita c'era la fidanzata Chiara Bontempi. Dovendo sfilare al suo fianco, quest'ultima non ha potuto fare a meno di dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sul total pink con un lungo abito a sirena di Antonio Riva, un modello con un'avvolgente scollatura a barca e un maxi strascico. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con il tacco gioiello di Roger Vivier, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un principesco raccolto. I due non sono forse davvero adorabili fianco a fianco? La risposta è "assolutamente sì" ed è per questo che in molti sognano un romantico matrimonio.

Leggi anche Briga e Arianna Montefiori a Venezia 2021: il red carpet di coppia è con i look coordinati