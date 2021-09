Belén Rodriguez torna in tv dopo il parto: per la prima puntata di Verissimo indossa minidress e tacchi Belén Rodriguez è tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, il programma di Canale 5 di Silvia Toffanin che quest’anno “raddoppia”. Per l’argentina si tratta di un vero e proprio debutto: è tornata in tv dopo il parto di Luna Marì, sfoggiando un look sensuale e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è diventata mamma da poco più di due mesi, ha messo al mondo la piccola Luna Marì, la sua seconda figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, e, nonostante sia alle prese con pannolini e poppate, non ha rinunciato agli impegni lavorativi. Sebbene le immagini della sua impeccabile silhouette post parto abbiano fatto più volte il giro del web, fino ad ora in tv non si era vista. Nel weekend le cose cambieranno: l'argentina sarà tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin che quest'anno andrà in onda due giorni alla settimana, il sabato e la domenica pomeriggio. Poteva mai rinunciare allo stile per un'occasione simile?

Il look di Belén per la prima puntata di Verissimo

Il ritorno in tv dopo il parto è un momento importante per una showgirl e Belén ne è pienamente consapevole. È proprio per questo che ha curato il look che sfoggerà a Verissimo nei minimi dettagli, dandone poi una piccola anticipazione sui social. Sul palco di Canale 5 si presenterà in minigonna e tacchi, dando prova di aver ormai smaltito gli effetti delle gravidanza anche se sono passati appena due mesi da quando ha messo al mondo Luna Marì. La showgirl indosserà un minidress firmato Stella McCartney, un modello a fantasia in nero e azzurro, con le maniche lunghe e a palloncino e la gonna a balze. Sebbene abbia rinunciato alla scollatura, non ha esitato a lasciare in bella mostra le gambe lunghe e snelle.

Belén indossa sandali Le Silla

Belén indossa dei sandali "personalizzati"

A completare il primo look televisivo post parto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo: Belén ha infatti indossato un paio di sandali alti di Le Silla, per la precisione il modello che porta proprio il suo nome, Belen, con le stringhe sul collo del piede e dei cinturini intorno alla caviglia. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 514 euro. La Rodriguez ha poi evitato le acconciature raccolte, ha preferito tenere i capelli sciolti, lisci e con la fila centrale. Chi direbbe mai che fino allo scorso luglio aveva un enorme pancione? L'argentina è più in forma che mai, ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una vera e propria "forza della natura".