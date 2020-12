Lunedì 28 dicembre è andata in onda la puntata 29 del Grande Fratello Vip e come al solito le novità non sono mancate, dalla sorpresa di Maria De Filippi a Tommaso Zorzi all'eliminazione di Sonia Lorenzini. Come succede ormai dal debutto del reality, le star hanno provato a dare il meglio di loro in fatto di look, sfidandosi a colpi di stile tra scollature, paillettes e tacchi a spillo. Se Elisabetta Gregoraci per l'apparizione in studio ha puntato tutto su un lungo abito da sera con il fiocco sul décolleté perfetto per Capodanno, all'interno della casa le "vippone" hanno osato tra lustrini, trasparenze e dettagli di lusso: ecco cosa hanno indossato Giulia Salemi, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet e le altre.

Giulia Salemi griffata in nero

Giulia Salemi è una delle protagoniste più trendy del GF Vip 2020 e ne ha dato prova fin dalla sua prima puntata, durante la quale ha sfoggiato un originale completo pied de poule. Se nelle ultime settimane aveva dato spazio ai colori prima con un minidress blu elettrico, poi con un look natalizio in rosso, per il 29esimo appuntamento con il reality ha preferito il total black iper griffato. L'influencer ha infatti indossato un vestitino monospalla di Saint Laurent, per la precisione un modello con manica corta drappeggiata e fiocchi in satin di seta sul lato.

in foto: Giulia Salemi in Saint Laurent

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.990 euro. I dettagli "di lusso" non sono finiti qui, visto che oltre ai suoi orecchini preferiti, i maxi cerchi d'oro, ha sfoggiato anche dei sandali di velluto nero con il tacco a spillo, ovvero i Blade Velvet da 650 euro di Casadei.

Sonia Lorenzini con il mini abito di lusso

Sonia Lorenzini era in nomination e, sapendo che sarebbe potuta uscire dalla casa, ha dato il meglio di lei in fatto di look, puntando ancora una volta sul lusso. Se nelle prime settimane aveva "imitato" Chiara Ferragni tra abiti di piume e minidress griffati in beige, nella puntata natalizia aveva optato per un tailleur in bianco e nero con una giacca davvero costosa. Per l'eliminazione, invece, ha sfoggiato un originale vestito di paillettes nere a forma di disco.

in foto: Sonia Lorenzini in Paco Rabanne

Si tratta di un modello senza maniche firmato Paco Rabanne con scollo a V e dettagli a smerlo, il cui prezzo sul web è di 1.200 euro. Lo ha abbinato a una camicia bianca con dei dettagli gioiello sul colletto e a dei décolleté neri con il tacco a spillo che hanno lasciato in bella vista il tatuaggio che ha sul piede. Insomma, Sonia ha detto addio al reality con lusso e stile. Nelle prossime puntate in diretta dagli studi di Canale 5 continuerà ad attirare i riflettori con le sue scelte trendy?

Dalla Capriotti alla De Grenet: tutte in nero al GF Vip

Anche le altre concorrenti del GF Vip non sono state da meno in fatto di stile e, così come le coinquiline, hanno puntato sul nero. La nuova arrivata Cecilia Capriotti ha osato con le griffe con bustino di tulle dalle trasparenze audaci e gonna abbinata di Dolce&Gabbana, a cui ha abbinato dei décolleté neri con il tacco a spillo di Dsquared2.

in foto: Cecilia Capriotti in Dolce&Gabbana

Samantha De Grenet, la showgirl che più di tutte le altre colleghe sembra aver scoperto "l'elisir di eterna giovinezza", non può fare a meno di esaltare la sua silhouette da urlo con dei tubini aderenti e sinuosi. Per la puntata 29 del reality ne ha scelto uno nero con la gonna al ginocchio, le spalline sottili, un profondo scollo a V e dei dettagli di paillettes sul seno. Per completare il tutto ha optato per dei sandali con il tacco a spillo, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti al naturale con i ricci che le cadevano sulle spalle.

in foto: Samantha De Grenet col tubino nero

Tra le grandi protagoniste del reality non può mancare Dayane Mello, che proprio ieri è riuscita a superare l'ennesima nomination grazie al consenso del pubblico. Per lo scontro con l'amica Rosalinda Cannavò è apparsa splendida in nero con un abito-casacca a rete e con le frange sulla gonna, lo ha abbinato a un paio di stivali di pelle aderentissimi, alti fino al ginocchio e col tacco a spillo. Chi è stata la più elegante della penultima diretta del 2020?