Il Grande Fratello Vip 2020 continuerà fino al prossimo febbraio. Visto il successo raggiunto negli ultimi mesi, la produzione ha deciso di prolungare la permanenza dei concorrenti nella nota casa di Cinecittà, facendogli passare le feste sotto i riflettori. Alcuni protagonisti del reality, ovvero Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, hanno deciso di abbandonare, così da tornare dai familiari per Natale, ma sono stati subito rimpiazzati da nuovi "vipponi". Tra le ultime arrivate c'è Sonia Lorenzini, l'influencer che a quanto pare tra look griffati e costosi vuole diventare la "regina del lusso" della casa.

La giacca con "gli scarabocchi" di Sonia Lorenzini

Lunedì 21 dicembre è andata in onda la puntata 28 del GF Vip e, se da un lato Giulia Salemi ha puntato tutto su un abito di tulle rosso perfetto per le feste di Natale, Sonia Lorenzini ha preferito il bianco. Ha abbinato dei pantaloni a sigaretta alla caviglia a una giacca molto originale sempre in bianco ma decorata con degli "scarabocchi" neri e con un maxi fiocco all'altezza dell'abbottonatura.

in foto: Il blazer della collezione Primavera/Estate 2019 di Moschino

Si tratta di un modello di lusso apparso sulla passerella di Moschino durante la sfilata della stagione Primavera/Estate 2019 e, anche se al momento non è più in vendita sul sito ufficiale della Maison, sul web è possibile trovarla a 1.123 dollari, ovvero circa 920 euro. Per completare il tutto ha scelto dei sandali di vernice nera con il tacco a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati.

in foto: Sonia Lorenzini, il look bianco e nero per la puntata 28 del GF Vip

Lo stile di lusso di Sonia Lorenzini al GF Vip 2020

Sonia Lorenzini ha partecipato solo a 3 puntate del GF Vip ma ha già dimostrato di avere la passione per il lusso sfrenato. Dopo che sui social in più di un'occasione aveva sfoggiato spesso borse e accessori griffati, anche nella casa di Cinecittà sta puntando solo su abiti firmati da centinaia di euro. Per varcare l'ambita porta rossa aveva scelto un minidress ricoperto di piume lilla di The Attico, mentre per la sua seconda diretta aveva preferito un vestitino sfrangiato di Balmain. Sebbene entrambi i look "imitassero" lo stile di Chiara Ferragni, Sonia ha dato prova di non badare a spese quando si parla di stile. Il blazer Moschino è solo la "ciliegina sulla torta": di certo anche nelle prossime settimane non riuscirà a fare a meno delle griffe.