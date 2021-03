Il Grande Fratello Vip si è concluso lunedì 1 marzo, la finale si sarebbe dovuta tenere lo scorso dicembre ma, visto il successo del programma condotto da Alfonso Signorini, è stata rimandata. A trionfare è stato Tommaso Zorzi, il concorrente che fin dall'inizio è sempre stato considerato il favorito e che durante la permanenza nella casa ha dimostrato di avere ironia e talento da vendere. Essendo rimasti all'interno della casa per ben 5 mesi, i protagonisti del reality hanno mostrato la loro vera natura di fronte le telecamere, apparendo decisamente cambiati rispetto all'inizio della trasmissione. C'è chi ha tagliato i capelli, chi ha messo su qualche chiletto, chi ha rinunciato ai make-up elaborati: ecco le foto che mostrano la trasformazione dei "vipponi" dell'edizione 2020-21 del GF Vip.

Dayane Mello ha detto addio ai make-up elaborati

Dayane Mello è stata tra le grandi protagoniste del GF Vip 2020-21, all'interno della casa ha vissuto le emozioni più svariate, dall'amore all'indignazione fino ad arrivare al lutto per la perdita del fratello Lucas. Puntata dopo puntata è cambiata in modo drastico e non solo quando si parla di stile. Oltre ad aver detto addio agli abiti romantici per dare spazio ad outfit più sofisticati e griffati, la brasiliana ha anche modificato il suo modo di truccarsi. All'inizio esaltava molto gli occhi con degli ombretti sui toni del marrone, nella finale, invece, ha optato per un look dai toni naturali che a primo impatto sembrava essere addirittura "acqua e sapone".

L'evoluzione glamour di Giulia Salemi

Anche la collega e amica Giulia Salemi è cambiata nel corso della sua permanenza nella casa più "spiata" d'Italia. Certo, è entrata "in ritardo" rispetto ai veterani, ma è riuscita lo stesso a diventare una delle protagoniste più amate del reality. Non ha rinunciato mai al contouring (lei stessa prima del GF Vip si era dichiarata appassionata di questa tecnica di make-up utile ad attutire le imperfezioni con l'uso sapiente di fondotinta e correttore), dunque è riuscita a mascherare i segni della stanchezza, ma ogni settimana è diventate sempre più glamour, tanto che nel giorno dell'eliminazione ha "imitato" Jennifer Lopez, sfoggiando il jungle dress firmato Versace.

La trasformazione degli uomini del GF Vip

Ad aver subito una vera e propria "mutazione" sotto le telecamere del reality sono stati anche gli uomini. Il vincitore Tommaso Zorzi si è rasato i capelli a zero nel momento in cui ha saputo che il programma sarebbe stato prolungato fin dopo Natale, Pierpaolo Pretelli ha ammesso di essere ingrassato qualche chiletto, visto che ha ridotto gli allenamenti al minimo, Andrea Zelletta si è lasciato crescere la chioma, tanto da essere stato costretto a indossare spesso una bandana per evitare che il ciuffo gli cadesse sul viso. Insomma, i "vipponi" maschietti hanno sentito non poco il peso della permanenza quasi infinita all'interno della casa. Durante la prossima edizione i concorrenti verranno sottoposti nuovamente a uno stress tanto estremo?