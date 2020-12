The Voice Senior, il talent show di Rai 2 dedicato agli over 60, è arrivato al termine: domenica 20 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di questa prima edizione ed è stata un gran successo. A salire sul podio è stato Erminio Sinni, il cantautore di origini toscane che nel 1993 aveva partecipato al Festival di Sanremo, piazzandosi quinto con la canzone "L'Amore vero". Al di là dei concorrenti in gara, i grandi protagonisti del programma sono stati i giudici Gigi D'Alessio, Loredana Berté, Clementino e la coppia Al Bano–Jasmine Carrisi. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico durante la finale è stata proprio la figlia di Loredana Lecciso, apparsa sul palco in un'inedita versione principessa.

Jasmine Carrisi, l'abito di tulle per la finale di The Voice Senior

Se per le prime puntate di The Voice Senior Jasmine Carrisi aveva puntato su uno stile da trapper, questa volta ha preferito un look più romantico. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha abbandonato le giacche di pelle e i pantaloni cargo per lasciare spazio a un mini abito da principessa. È apparsa sul palco in rosa con un vestitino di tulle firmato Teen Idol, un modello ricoperto di mini ruches con un corpetto smanicato dalla scollatura profonda, la gonna corta e a balze e un nastro rosso intorno al punto vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 399 euro. Per completare il tutto la 19enne ha scelto un paio di sandali con il tacco a spillo e un rossetto rosso fuoco, anche se non ha rinunciato alle collane a catena che hanno aggiunto un tocco rock all'outfit.

in foto: L’abito firmato Teen Idol

Lo stile di Jasmine Carrisi a The Voice Senior

Jasmine Carrisi è stata tra le rivelazioni di The Voice Senior e non solo perché ha dimostrato di avere grinta e talento da vendere ma anche perché è stata capace di distinguersi per il suo stile trendy e fashion. Fin dalla prima puntata la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha rivelato la sua passione per i look da trapper, spaziando tra giacche di pelle, top animalier, pantaloni fluo e dettagli camouflage. A completare il tutto, delle unghie lunghissime e i tacchi alti. Per la finale, però, ha cambiato registro, dando prova di essere molto eclettica e di non aver paura di osare con qualcosa di decisamente più romantico. A chi si è affidata per questa prima esperienza su Rai 2? A Ylenia Puglia, la stylist dei rapper che segue star come Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno. Insomma, Jasmine non voleva passare inosservata in fatto di stile e a quanto pare ci è riuscita al 100%.