Georgina Rodriguez, drastico cambio look a Venezia 2021: sul red carpet sfoggia un inedito caschetto Georgina Rodriguez ha partecipato alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia 2021, presentandosi sul red carpet con un nuovo look. Oltre ad aver seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, ha sfoggiato anche un taglio di capelli inedito con un caschetto cortissimo.

A cura di Valeria Paglionico

Georgina Rodriguez è una delle grandi protagoniste della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, è arrivata in Laguna poco prima della cerimonia di inaugurazione e ha poi sfilato in serata sul red carpet allestito in occasione della prima del film di Pedro Almodovar, Madres Paralelas. A differenza di molte altre star presenti all'evento, da Serena Rossi a Paola Turani, ha deciso di andare "controcorrente" e ha puntato sulla moda mannish con un completo smoking con giacca e pantaloni. Il vero dettaglio rivoluzionario del suo look? Il nuovo (e cortissimo) taglio di capelli.

Il completo mannish di Georgina Rodriguez

Siamo sempre stati abituati a vedere Georgina Rodriguez spaziare tra sinuose sirene e tubini ad alto carico sensuale durante gli eventi mondani internazionali, al Festival di Venezia 2021 ha però pensato bene di cambiare registro. Durante la cerimonia di inaugurazione ha seguito il trend della moda mannish, sfilando sul red carpet in tailleur. Ha scelto un modello in total black di Ermanno Scervino con pantaloni a zampa a vita alta e giacca smoking doppiopetto, completando il tutto con un bustier strapless che ha messo in risalto il décolleté procace. Non sono mancati i dettagli preziosi e scintillanti: la compagna di Cristiano Ronaldo ha infatti sfoggiato collier e orecchini di diamanti coordinati di Pasquale Bruni.

Georgina Rodriguez in Ermanno Scervino

Georgina Rodriguez ci dà un taglio e segue il trend del bob

Il dettaglio che ha fatto la differenza oltre al completo dallo stile mannish? Georgina Rodriguez si è presentata all'evento in una versione radicalmente rinnovata. Se fino a qualche giorno fa sfoggiava dei capelli fluenti ed extra long, per il primo red carpet veneziano ci ha "dato un taglio" netto, seguendo il trend del caschetto. Il suo nuovo bob è dritto e liscio, lo ha portato con la fila centrale, esaltando così i lineamenti impeccabili del visto. Considerando il fatto che sui social non ha mai fatto riferimento alla rivoluzione nell'hair look, non si esclude che si tratti solo di una parrucca dall'effetto incredibilmente realistico. Che siano capelli veri o artificiali, non importa: la modella è apparsa più bella, glamour e sofisticata che mai.