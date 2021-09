Venezia 2021, alla cerimonia di apertura trionfa l’eleganza: tutti i look delle star sul red carpet È partita la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ieri sera si è tenuta la cerimonia inaugurale con la prima del film di Almodovar, Madres Paralelas. Penelope Cruz in bianco e nero, Mariacarla Boscono super sensuale, Bianca Balti con un abito meringa in giallo: ecco chi ha firmato i look sfoggiati dalle star sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

È ufficialmente partita la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ieri sera si è tenuta la serata inaugurale con la première del nuovo film di Pedro Almodovar intitolato Madres Paralelas e, come da tradizione, il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star. Se lo scorso anno l'atteso evento cinematografico si era tenuto in una versione low-profile a causa della pandemia, in questo 2021 è tornato in gran stile e ha visto un'infinità di celebrities sfidarsi a colpi di stile fin dal debutto. Penelope Cruz in black&whie, Bianca Balti con un pomposo look giallo, Mariacarla Boscono sensualissima ma con le calze, Adriana Lima in rosso fuoco, Serena Rossi con un splendida sirena sui toni del nude: ecco chi ha firmato gli abiti di tutti i protagonisti della cerimonia di apertura.

Da Penelope Cruz a Bianca Balti, gli abiti "meringa" delle star

La serata inaugurale del Festival di Venezia è stata spumeggiante e scintillante quando si parla di stile. A dominare la serata con la sua eleganza è stata Penelope Cruz, la protagonista del film di Almodovar. Ancora una volta si è affidata alla raffinatezza di Chanel, presentandosi sul red carpet con un lungo e pomposo abito bianco e nero della collezione Couture F/W 2021Chanel FW21 Couture.

Penelope Cruz in Chanel Couture

A farle concorrenza in fatto di "effetto meringa" è stata Bianca Balti, che ha preso "in prestito" un maxi dress giallo dalla linea di Alta Moda presentata a Venezia qualche giorno fa da Dolce&Gabbana, per la precisione un appariscente modello di taffettà con scollo monospalla e una enorme gonna a balze. Tra le più originali della serata, anche Anna Dello Russo con il suo vestito "scultura" total pink firmato Ermanno Scervino.

Anna Dello Russo in Ermanno Scervino

Mariacarla Boscono e Adriana Lima, i look più sensuali di Venezia 2021

Le più sensuali della serata inaugurale? Difficile indicare una vincitrice, sono state molte le icone di bellezza e di stile che si sono sfidate a colpi di maxi spacchi, scollature e dettagli glamour. Mariacarla Boscono ha letteralmente spopolato con il suo vintage dress in bordeaux di Jean Paul Gaultier, lo ha indossato con le calze in tinta e con dei gioielli scintillanti di Cartier.

Adriana Lima in Etro

Adriana Lima ha puntato sul rosso fuoco di Etro, per la precisione su un modello tempestato di paillettes, strapless e con dei tagli cut-out sui fianchi. Bianca Brandolini e Cynthia Erivo hanno optato per delle scintillanti sirene con degli spacchi vertiginosi di Atelier Versace.

Serena Rossi è regina di eleganza alla cerimonia inaugurale

Serena Rossi, la madrina del Festival, ha calcato per la prima volta il red carpet in questa insolita veste. Dopo l'arrivo in bianco e il photocall sulle rive del Lido in rosa fragola, questa volta ha optato per il colore nude con un lungo abito ricoperto di paillettes di Armani Privé. La vera novità del suo look, però, sono stati i capelli: l'attrice ha infatti sfoggiato un inedito caschetto super trendy. All'evento non è mancato un tocco "reale": tra le ospiti c'erano anche Lady Amelia e Lady Eliza Spencer, entrambe in Alberta Ferretti.

Amelia ed Eliza Spencer in Alberta Ferretti

La prima ha osato con delle trasparenze audaci sul corpetto, la seconda ha preferito il rosa confetto con un maxi fiocco sulla scollatura. Si potrebbe continuare con Georgina Rodriguez in un tailleur bon-ton di Ermanno Scervino, Helen Mirren scintillante in Dolce & Gabbana, Isabelle Huppert meravigliosa in Armani Privé. Le star che hanno preso parte alla cerimonia sono state davvero moltissime: chi è che si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?