Georgina Rodriguez non ha bisogno di presentazioni, è la fidanzata di Cristiano Ronaldo che grazie alla sua bellezza mozzafiato riesce a incantare milioni di uomini ogni volta che appare in pubblico, cosa avvenuta proprio di recente durante un evento a Dubai, dove ha sfoggiato un sinuoso abito rosso fuoco. Vanta un fascino irresistibile, delle forme sinuose, una silhouette da urlo, neppure il parto di Alana Martina è riuscita a intaccare la sua forma fisica impeccabile. Cosa bisogna fare per raggiungere dei risultati tanti invidiabili? È stata la modella stessa a rivelarlo, anche se, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, dietro il suo corpo perfetto non c'è nessuna dieta estrema o allenamento faticoso, Georgina ha semplicemente imparato ad amare se stessa.

Il segreto di bellezza di Georgina Rodriguez

È inutile negarlo, Georgina Rodriguez è un'indiscussa icona di bellezza e di stile, una bomba sexy che non perde occasione per mettere in mostra le forme esplosive tra look griffati e accessori extra lusso. Sui social condivide spesso foto in costume o in lingerie, dando prova di non avere rivali in fatto di splendore e forma fisica. Insomma, Cristiano Ronaldo non poteva desiderare di meglio al suo fianco. È stato però solo di recente che la modella in persona ha rivelato il suo segreto di bellezza dal mood zen. Nella didascalia di una foto in cui appare splendida in un body intimo rosso fuoco ha scritto: "Amare se stesse è l'inizio di una storia d'amore eterna". Basterà davvero solo accettarsi così come si è per vantare un corpo tanto perfetto? Non proprio.

Cristiano Ronaldo è il suo "personal trainer"

Georgina Rodriguez ha la fortuna di avere un personal trainer sempre a sua disposizione, si tratta del compagno Cristiano Ronaldo, è stato lui a darle i consigli migliori per vantare un corpo mozzafiato e dei muscoli scolpiti. I fan della modella sanno bene che ha studiato danza per anni, dunque è fin da ragazzina che ama tenersi in forma allenandosi ogni giorno. Come se non bastasse, pratica yoga e pilates e non disdegna sessioni di pesi, esercizi di cardio e di tonificazione. Il lato b scultoreo, però, è il risultato raggiunto dopo un numero infinito di squat, da lei considerati il rimedio migliore per vantare un fondoschiena impeccabile. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, la Rodriguez non fa nulla di estremo: segue la dieta mediterranea, mangia sano ma non rinuncia a dei piccoli peccati di gola, visto che ama i piaceri della tavola e il buon cibo.