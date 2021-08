Gal Gadot, Wonder Woman nel film e super mamma nella realtà: usa il tiralatte sul set Gal Gadot è l’attrice nota per aver interpretato il ruolo di Wonder Woman. Ma anche sul set è prima di tutto una mamma. Due mesi fa ha dato alla luce la sua terza figlia, ma è già tornata sul set. Per destreggiarsi tra impegni professionali e familiari, non esita a usare il tiralatte nel backstage, tra una ripresa e un salto in sala trucco.

A cura di Giusy Dente

La sessualizzazione del corpo femminile ha portato a uno stravolgimento del concetto di allattamento. Le donne non si sentono libere di poterlo fare in pubblico, se ne hanno l'esigenza, perché sanno benissimo di essere giudicate e di essere osservate da occhi spesso indiscreti e tutt'altro che benevoli. Più che un momento naturale, una vera e propria esigenza che lega mamma e figlio, è percepito come un gesto scandaloso, di esibizionismo, il tentativo di attirare attenzioni su di sé. Ma oggi che le donne trascorrono sempre meno tempo nelle mura domestiche e sono sempre più prese anche da faccende lavorative al di fuori, le cose stanno cambiando. Contrariamente al passato, quando la conseguenza naturale della maternità era restare a oltranza a casa coi figli, oggi le donne sanno che volersi realizzare anche al di fuori della maternità non toglie nulla loro in quanto mamme. Il recupero della naturalezza dell'allattamento è un obiettivo caro a tante neo mamme. Anche diverse celebrities hanno sdoganato questo gesto sui social, lanciando un messaggio preciso: non c'è nulla di scandaloso nel seno di una mamma che nutre il proprio figlio. Queste donne, andando incontro anche a critiche e polemiche, si sono volute riappropriare del loro corpo di donne e mamme in modo sano, mostrandolo con orgoglio. Lo hanno fatto per esempio Chiara Ferragni e Ashley Graham, due vere e proprie paladine in questo senso, che non hanno esitato a mostrare l'allattamento dei loro figli al seno e non solo. Hanno condiviso anche l'utilizzo del tiralatte (nel caso specifico della modella durante una sfilata, nel backstage). Qualcosa di simile è successo anche all'attrice Gal Gadot.

Gal Gadot, mamma e attrice

Gal Godot è nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Wonder Woman interpretato sul grande schermo due volte, nel 2017 e nel 2020. L'attrice e modella israeliana (candidata anche a Miss Universo) nel 2008 ha sposato l'imprenditore Yaron Versano. La coppia ha tre figlie nate nel 2011, nel 2017 e l'ultima nel 2021. Questa terza gravidanza non ha compromesso gli impegni di lavoro della 36enne, che ha dato alla luce la bambina due mesi fa ma è già tornata sul set.

Tra una ripresa e l'altra, però, ne approfitta per fare la mamma: impossibile per lei dimenticarsi della sua piccola Daniella e delle sue esigenze, che è pronta a soddisfare in qualunque momento. Difatti ha condiviso sui social delle foto che la immortalano mentre è in sala trucco: i make up artist sono al lavoro e nel frattempo lei usa il tiralatte. Gli scatti hanno raccolto molti consensi, soprattutto da parte delle donne, che troppe volte si sentono costrette a scegliere tra vita privata e lavoro, tra carriera e famiglia. Questo accade soprattutto quando intorno non si ha adeguato supporto, quando avere dei figli viene fatto pesare come fosse un limite, qualcosa che può minare il proprio valore di professioniste e le proprie abilità sul campo. Invece una donna merita di sentirsi appagata e realizzata su entrambi i fronti se lo desidera ed è perfettamente in grado di destreggiarsi in entrambi i ruoli, senza che uno tolga nulla all'altro: essere una brava mamma non significa essere una pessima attrice ed essere un'attrice di talento non implica essere una cattiva madre.