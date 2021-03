Gaia Gozzi è una delle Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento canoro più atteso del nostro paese che quest'anno andrà in scena dal 2 al 6 marzo in un'inedita versione senza pubblico. In occasione della sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston la cantante presenta il brano "Cuore amaro". Nonostante abbia solo 23 anni, ha già un curriculum di tutto rispetto alle sue spalle: ha partecipato a X-Factor (era infatti nel team di Fedez nel 2018), ha vinto Amici di Maria De Filippi lo scorso anno ed è stata in cima alle classifiche con il tormentone estivo "Chega". In quanti la ricordano agli esordi? Sebbene dal punto di vista estetico sia cambiata col passare del tempo, ciò che è rimasto invariato è il suo talento.

L'evoluzione di stile di Gaia Gozzi

Non è passato neppure un anno da quando Gaia ha vinto Amici ma in pochi mesi è stata capace di stravolgere la sua immagine. Ha ormai detto addio alle tute sfoggiate nel corso del talent, oggi è un'artista elegante, glamour e sofisticata. Ha sempre vantato uno stile trendy fatto di capi all'ultima moda, dai jeans strappati alle giacche di pelle, fino ad arrivare alle camicie dalle trasparenze audaci, agli occhiali da sole tondi e ai cappelli a falda larga, ma è dalla scorsa estate che sta dando il meglio di lei in fatto di look. Ormai veste solo griffata, spaziando tra abiti hippie, soprabiti etnici e tailleur mannish. Come non fare riferimento alla giacca portata con il bikini in vista sfoggiata a Sanremo Giovani? A giudicare dai presupposti, sarà lei una delle big più trendy di questa edizione del Festival.

in foto: La finale di Amici

Gaia, dai capelli lunghi al caschetto ondulato

Il dettaglio che ha reso la trasformazione di stile di Gaia davvero evidente? Il taglio di capelli. Fino a qualche tempo fa portava la chioma lunga e fluente, spaziando tra pieghe lisce e onde dall'effetto naturale, ma rimanendo sempre fedele alla riga centrale. Da quando è tornata sul palcoscenico di Amici lo scorso settembre, ha pensato bene di "darci un taglio" per rinnovare la sua immagine. È passata al caschetto ondulato che le dona moltissimo ma, a dispetto di quanto credono i fan, non è stata la prima volta che ha sfoggiato una acconciatura tanto corta. Aveva cambiato look in modo drastico già pochi mesi dopo X-Factor, all'epoca aveva puntato tutto su un bob ancora più corto ma da allora aveva lasciato crescere la chioma fino alle lunghezze extra long: come si presenterà sul palco dell'Ariston?