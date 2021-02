Belén Rodriguez è incinta, la scorsa settimana ha rivelato di essere al quinto mese di gravidanza e, nonostante abbia tenuto la notizia nascosta a lungo, non potrebbe essere più felice, soprattutto perché Santiago definisce il fidanzato Antonino Spinalbese un vero e proprio principe. Il pancino diventa giorno dopo giorno sempre più evidente, basta guardare la recente foto in intimo sexy, ma non per questo la showgirl ha intenzione di rinunciare alla sua routine quotidiana fatta di look glamour e servizi fotografici. Ieri, ad esempio, è diventata protagonista di uno shooting top secret, del quale non ha potuto fare a meno di documentare i preparativi su Instagram. Il dettaglio che ha lasciato senza parole i fan? L'argentina ne ha approfittato per "imitare" la sorella Cecilia, cambiando acconciatura in modo drastico.

Belén Rodriguez "imita" la sorella Cecilia

Al motto di "Quando tua sorella fa tendenza", Belén ha cambiato look in modo drastico. Solo qualche settimana Cecilia Rodriguez aveva mostrato la sua nuova acconciatura con la frangia a tendina ma non avrebbe mai immaginato che la sorella maggiore l'avrebbe presto imitata. Complice un servizio fotografico di moda, la showgirl ha sfoggiato una frangia sbarazzina e asimmetrica, leggermente più "piena" rispetto a quella di Chechu. L'inedita pettinatura, però, nasconde un "trucco": si tratta di un cambiamento temporaneo realizzato con una semplice clip di capelli finti. A rivelarlo è stata l'argentina in persona, che si è servita delle Stories per dare un consiglio a tutte coloro che vogliono replicare il look. Le sue parole sono state: "Per chi non ha il coraggio di farsi la frangia di mia sorella basta usare la clip e abbiamo risolto".

in foto: Antonino cura il nuovo look di Belén

Il parrucchiere "personale" di Belén è il fidanzato Antonino

Sarà perché non riesce a lasciare la fidanzata sola neppure per un attimo o perché semplicemente gli manca il suo lavoro (abbandonato dopo aver cominciato a fare sul serio con l'argentina), ma la cosa certa è che Antonino Spinalbese è diventato il parrucchiere personale di Belén. Nel backstage del recente servizio fotografico è stato proprio lui a curare il cambio look della Rodriguez e si è lasciato immortalare alle prese con gli ultimi ritocchi all'acconciatura. Il risultato? Assolutamente impeccabile, a prova del fatto che nessuno riesce a esaltare la bellezza dell'argentina meglio di lui. Spinalbese continuerà a lavorare come hairstylist personale dell'argentina per tutta la gravidanza?