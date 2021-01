Cecilia Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo il lungo periodo passato in isolamento con il fidanzato Ignazio nelle tenute Moser di Trento, dove ha trascorso i diversi lockdown dovuti alla pandemia. È di nuovo a Milano e si sta dando ai più avariati progetti, primo tra tutti la collaborazione con CasaTua, una società di arredo e design che l'ha scelta come testimonial. Prima dello shooting, però, ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, così da apparire al meglio sul set. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe stravolto il suo look in modo drastico. La sorella di Belén ci ha "dato un taglio netto", aggiungendo un dettaglio sbarazzino e trendy all'acconciatura: ecco le foto che ha condiviso sui social.

Cecilia Rodriguez col nuovo colore e taglio di capelli

Quale migliore occasione del ritorno al lavoro per rinnovare la propria immagine? È proprio quanto fatto da Cecilia Rodriguez, che ha fatto visita al parrucchiere per aggiungere un tocco di novità al suo hairstyle. Se fino ad ora era rimasta sempre fedele ai capelli lunghi portati lisci e con la fila centrale, di recente le cose sono cambiate. Ha accorciato la chioma, ora le arriva sopra al seno, e ha aggiunto un balayage appena accennato sui toni del biondo. La vera novità, però, non sta nel colore, quanto piuttosto nella frangetta a tendina che ha sfoggiato. L'argentina l'ha portata prima chiusa, in maniera tale da mettere in evidenza la scalatura, poi l'ha aperta, aggiungendo un tocco ancora più sbarazzino al look.

in foto: Cecilia Rodriguez col nuovo look

A chi sta bene la frangia a tendina

La frangia a tendina si ispira agli anni '60-70 ed è caratterizzata da uno styling morbido dall'effetto glamour e chic. Si apre sulla fronte, così da incorniciare delicatamente il viso, ma può essere portata anche chiusa quando si vuole aggiungere un tocco più strong al look. Cecilia Rodriguez è meravigliosa in questa nuova versione ma quello che tutte si chiedono è: a chi sta bene questa frangetta? Praticamente a tutte, visto che si adatta a ogni tipo di volto, di taglio e di tipologia di capelli. Addolcisce i lineamenti, sfina i visi pieni, dona un naturale effetto voluminoso all'acconciatura ed è estremamente versatile, tanto che può essere tranquillamente trasformata in un ciuffo laterale. Insomma, la waft fringe è un vero e proprio evergreen nel mondo dell'hairstyle: non resta che provarla.