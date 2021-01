Per chi ama la frangia nel 2021 c'è una nuova tendenza che arriva direttamente dalle serie TV più amate dal momento: è la frangia cortissima che indossa Beth Harmon in La Regina degli Scacchi e la protagonista più chiacchierata del momento, Daphne Bridgerton, dell'omonima serie TV ideata da Shonda Rimes. Una frangia XS, cortissima e sbarazzina che si può portare lineare e geometrica ma anche aperta a tendina: ideale per chi ha i capelli lisci, non si adatta però a tutte le forme del viso. Tutto quello che devi sapere prima di andare dal parrucchiere a chiedere la frangia corta.

Frangia cortissima, la tendenza del 2021

Da quando è ritornata sul piccolo schermo indossata da Beth Harmon, la protagonista della serie TV La Regina degli Scacchi, la frangia cortissima è tornata alla ribalta, abbinata a tagli di media lunghezza ma anche a look con i capelli cortissimi. La linea geometrica della frangia XS è perfetta anche con le chiome più lunghe, come quella di Daphne nella serie tv Bridgerton. Una frangia corta ed estremamente sbarazzina, lunga appena qualche centimetro che si può portare perfettamente ordinata a colpi di spazzola, piastra e lacca oppure aperta a tendina. Un taglio di capelli che diventa un vero e proprio accessorio, dando carattere al tuo look anche se non indossi un corsetto e non hai idea di cosa siano una torre e un alfiere. È perfetta per chi ha i capelli lisci e disciplinati, mentre i capelli ricci, mossi o che tendono al crespo richiedono più tempo per ottenere lo styling perfetto: la frangia corta infatti non ammette scuse o pigrizia nè errori, deve essere semplicemente perfetta.

A chi sta bene la frangia corta

Un taglio davvero particolare che arriva all'incirca a metà fronte e che enfatizza i tratti del viso, sottolineando i pregi (ma anche i difetti). Per questo motivo non è il taglio indicato per chi cerca di nascondere o camuffare una fronte ampia o larga, perché andrebbe ad enfatizzarla ulteriormente. È ideale sui volti tondi per ottenere un effetto ottico di allungamento e per chi ha i tratti proporzionati e lineari come il volto ovale. Da evitare invece se il tuo volto ha una forma triangolare. Per non avere ciuffi ribelli o ciocche che prendono il sopravvento sarà molto importante lo styling: l'ideale è utilizzare una piastra piccola che ti permetta di rendere perfettamente liscia la tua frangia evitando l'effetto bombatura, ma se non ce l'hai potrai utilizzare un semplice pettine a denti stretti direzionando il getto del phon dall'alto verso il basso, dall'attaccatura della frangia fino alla punta, aiutandoti con il pettine per direzionare nel verso giusto i capelli. Fissa poi la tua frangia con una lacca leggera oppure con una piccolissima quantità di cera per tenerla perfettamente in ordine.